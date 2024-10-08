"سمعت صوت طقطقة".. شهادة مرعبة حول إصابة كارفخال

تحدث يريمي بينو، نجم فياريال، عن تفاصيل الإصابة التي تسبب بها لداني كارفخال، نجم ريال مدريد، معربًا عن حزنه الشديد لما حدث، خلال مواجهة الفريقين الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني.

والتحم بينو مع كارفخال في الوقت بدل الضائع للقاء الذي جمع الفريقين، وسقط لاعب الريال على الأرض وهو يصرخ من شدة الإصابة، وخرج محمولاً على نقالة.

وتم تشخيص حالة كارفخال بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، إضافة إلى تمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، وتمزق في وتر العضلة المأبضية في ساقه اليمنى، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تقارب العام.

وقال يريمي بينو في تصريحات لصحيفة "ElDesmarque": "كانت لعبة معقدة، حاولت لمس الكرة بأقل قدر ممكن لإبعادها، لا أعتقد أنني حتى لمستها، لكن في النهاية مدّ كارفخال قدمه واصطدمت بي، إنها صدفة، لكنه أمر مؤسف بسبب اللحظة التي كان فيها ومدى أهميته بالنسبة لنا في المنتخب الإسباني ولمدريد، هو مثال يحتذى به في كرة القدم الإسبانية، ومن الصعب رؤية كيف عانى على أرض الملعب لأنني عانيت من ذلك أيضاً، الأمر مُعقد".

مهاجم فياريال، كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في نوفمبر عام 2023، خلال حصة تدريبية.

ونجح بينو في التعافي من الإصابة والعودة لمستواه، فاستدعاه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني.

وأوضح بينو: "عندما سقطت، تعرضت لركلة وشعرت بالألم، ولكن عندما سمعت ذلك الصوت، كنت أعلم أن هناك شيئًا قد حدث، وعندما قال كارفخال إنه يعاني من شيء ما في الركبة، تشعر بـ(الطقطقة)، عندها بدأت أفكاري تدور مرة أخرى حول أشباح الماضي، أحاول الهروب قليلاً، لكن الأمر معقد".

وشارك كارفخال هذا الموسم في 11 مباراة، مع ريال مدريد، وسجل هدفًا وحيدًا، ضد إسبانيول، وصنع آخر.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، في المقابل يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 17 نقطة.