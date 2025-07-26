وقّع العقود بالفعل.. مفاجآت مدوية حول انضمام تيدي أوكو لنادي الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجآت مدوية بشأن فشل صفقة انضمام الفرنسي تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، إلى صفوف الزمالك.

وكان النادي الأبيض قد توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه السويسري للانضمام إليه بدءا من سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن اللاعب تراجع عن اللعب للفريق وسط أنباء قوية عن اقتراب انضمامه لصفوف نادي الرياض السعودي.

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وقال ماريوس هابيامبيري، وكيل تيدي أوكو، في تصريحات إعلامية أخيرة بأن "صفقة انتقال اللاعب إلى الزمالك فشلت بسبب خلافات مالية، واللاعب لا يعاني من أي إصابات".

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، "فإن هناك مفاجآت تخص اللاعب الفترة المقبلة، وما تحجج به تيدي أوكو بأنه تراجع عن اتفاقه مع الزمالك لأمور أسرية وشخصية غير صحيح، ولكن هناك رسائل وصلت للاعب من بعض الوكلاء يحذرونه من الانضمام للزمالك وإدارة الكرة بالنادي الأبيض تعلم اسم الوكيل، الذي يقف وراء ما حدث".

وأضاف التقرير: "الزمالك يمتلك عقودا موقعة من تيدي أوكو، ولديه عقود أيضا من نادي لوزيرن السويسري، لأن اللاعب قام بالكشف الطبي مع الفريق الأبيض بالفعل ولكنه سافر وقرر عدم العودة للنادي الأبيض، وهناك محاولات لإقناعه بحل الأمور التي تعرقل الصفقة، ولكن لو وصلت الأمور لطريق مسدود فإن إدارة الزمالك ستقوم ببيع عقد اللاعب لناد آخر ولن يقوموا بتصعيد الموقف للفيفا وتقديم شكاوى تأخذ وقتا طويلا، كما أن اللاعب لن يستطيع أن يوقع لأي ناد آخر إلا بموافقة الزمالك".

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.