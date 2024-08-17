سقط إنتر ميلان في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه جنوى اليوم السبت في مستهل رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي وذلك بعدما تلقت شباكه هدفا في اللحظات الأخيرة حينما كان فريق المدرب سيموني إنزاغي يسير نحو الفوز (2 ـ 1).

ولم يتمكن إنتر، الذي افتقد جهود ستيفان دي فري وبيوتر جيلينسكي، من تحقيق بداية موفقة في الموسم الجديد رغم ثنائية المهاجم الفرنسي ماركوس تورام.

ونجح أليساندرو فولياكو لاعب جنوة في افتتاح التسجيل في الدقيقة 20 من مسافة قريبة مستغلا كرة ارتدت من العارضة، وبعد عشر دقائق، استغل ماركوس تورام عرضية من نيكولو باريلا ليدرك التعادل بضربة رأسية قوية.

وكاد تورام أن يحصل على ركلة جزاء عندما بدا أن ميلان باديلي قائد جنوة قد عرقله داخل منطقة الجزاء لكن الحكم عدل عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وضغط إنتر ميلان في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفا سجله فيدريكو ديماركو بداعي التسلل، ما أثار استياء المدرب سيموني إنزاغي الذي حصل على بطاقة صفراء للاعتراض.

لكن تلك الأحداث المثيرة لم تمنع إنتر من التقدم في النتيجة من جديد قبل دقائق من نهاية المباراة، عندما نجح تورام في تسجيل الثنائية ووضع فريقه في المقدمة.

لكن لاعبي جنوى، المدعمين بجماهير غفيرة، نجحوا في الدفاع عن نقطة التعادل حتى اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد أن لمس يان بيسيك الكرة بيده داخل المنطقة، ليسددها ميسياس ويتصدى لها حارس مرمى الإنتر يان سومر لها قبل أن ينجح البرازيلي جونيور ميسياس في وضع الكرة في الشباك محققا هدف التعادل لفريقه.