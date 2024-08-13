أثارت إصابة النجم الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد حالة من القلق الشديد لدى جماهير الفريق الإسباني.

ويخوض ريال مدريد مواجهته الرسمية الأولى في موسمه الجديد، مساء اليوم الأربعاء، ضد أتالانتا الإيطالي في العاصمة البولندية وارسو في بطولة كأس السوبرالأوروبي.

وسقط كامافينغا في مران فريقه الأخير إثر تدخل قوي من زميله أوريلين تشواميني ما أدى لمغادرته التدريبات وسط حالة من الحزن الشديد لدى زملائه.

وظهر اللاعب الفرنسي وهو لا يسير بشكل طبيعي أثناء نزوله من حافلة ريال مدريد بعد عودتها إلى الفندق.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" عن تأكد غياب اللاعب الفرنسي عن مباراة السوبر الأوروبي بشكل مبدئي لحين الخضوع لفحوصات طبية جديدة.

وأكد الصحفي الإسباني خورخي بيكون أن هناك استبعادًا لاحتمالية إصابة كامافينغا في الرباط الصليبي، ولكن الإصابة تتعلق بالركبة ومدة الغياب الرسمية ستتحدد بعد الخضوع لكافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ولم يعلن ريال مدريد بشكل رسمي أي مستجدات حول تفاصيل إصابة كامافينغا ومدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

ومن المنتظر أن يشهد لقاء كأس السوبر الأوروبي الظهور الرسمي الأول للثنائي المنضم حديثًا كيليان مبابي، وإندريك مع ريال مدريد.