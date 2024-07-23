أقيمت مساء الثلاثاء منافسات جولة الذهاب للدور الثاني بالتصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2024 – 2025.

وشهدت المنافسات الظهور الرسمي الأول لفريق فنربخشة التركي تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي حقق الفوز خارج دياره على حساب لوغانو السويسري بنتيجة 4-3.

وسجل البوسني إدين دجيكو هاتريك ليمنح فريقه فنربخشة الفوز بعدما سجل فيردي كادويغلو الهدف الرابع للفريق التركي.

وأحرز المغربي أيمن الوافي المدافع صاحب الـ 20 عامًا هدفًا للفريق السويسري بجانب أوران بيسليمي وميلتون فالنزويلا.

وتولى مورينيو قيادة فنربخشة بداية من الموسم الحالي، ولعب الفريق أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب البرتغالي القدير الذي حقق من قبل لقب دوري الأبطال مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي.

وفاز فرينكفاروزي المجري على ضيفه ذا نيو سينتس الويلزي بنتيجة 5-0 في مباراة تألق خلالها أداما تراوري وسجل هاتريك، بينما جلس النجم التونسي محمد علي بن رمضان على مقاعد البدلاء.

وتغلب دينامو كييف الأوكراني على ضيفه بارتيزان الصربي بنتيجة 6-2 كما فاز ميتيلاند الدنماركي خارج ملعبه على حساب سانتا كولوما بطل أندورا بنتيجة 3-0.