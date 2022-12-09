ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع لاعبين جدد في السوق الشتوي
قرر ريال مدريد منذ فترة طويلة عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الذي يبدأ في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، ولا يزال قادته ملتزمين بهذا القرار.
وحتى إذا غادر لاعبان أو ثلاثة من الفريق الملكي الحالي، فلن تكون صفقات جديدة باستثناء البرازيلي الشاب إندريك الذي يقترب من أن يصبح لاعبًا في ريال مدريد، لكنه لن يتمكن أبدًا من الوصول إلى سانتياغو برنابيو قبل صيف 2024.
اللاعب البرازيلي الشاب، الذي استدعي من قبل فريقه للعب في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما وهو يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، يتخذ الخطوات النهائية ليصبح لاعبًا في ريال مدريد وسيتم حسم الصفقة مقابل 60 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بالميراس.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أول من أدرك الباب المغلق للانتقالات في يناير كان المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في رسالة ثقة واضحة تجاه وكلاء اللاعبين الذين يضاعفون جهودهم بالتزامن مع كأس العالم واقتراب بدء فترة الانتقالات لوضع لاعبيهم في الصورة أو الاستفادة من الشائعات لإعادة تقييمهم.
قائمة طويلة
تبدأ قائمة اللاعبين المعروضة خلال فترة الانتقالات المرتقبة برافائيل لياو الذي وضع وكيله خورخي مينديز اسمه على الطاولة في مناسبات عديدة، ودائمًا الإجابة نفسها "لا يهم".
لقد ساعدت كأس العالم على إبراز بعض اللاعبين، وكان أحدهم الهولندي كودي جاكبو مهاجم آيندهوفن والذي تم ربطه وعرضه على ريال مدريد، لكنه لم يظهر أبدًا على رادار الإدارة الرياضية للنادي الملكي. ما هو أكثر من ذلك، كل شيء يشير إلى أنه، وهو أحد أفضل الهدافين في كأس العالم، سيشغل المركز الذي تركه كريستيانو رونالدو شاغرًا في مانشستر يونايتد.
وثالث لاعب تم طرحه بشكل قوي الإسباني-الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي قد يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد رغم مشاركته مع الفريق الأول على الرغم من أن عمره 18 عامًا فقط.
ورغم ذلك، وكما حدث في الحالات الأخرى السابقة، لا يوجد اهتمام من جانب مدربي النادي المدريدي بالتعاقد معه وعلاوة على ذلك، يراهنون على التجديد من قبل مانشستر يونايتد قبل مغادرة أولد ترافورد.
وفي حالة رحيل واحد أو ثلاثة من اللاعبين الذين منحهم قادة ريال مدريد الحرية مثل البلجيكي إيدن هازارد وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا لكن في الوقت الحالي لم يظهروا أي إشارة على اتخاذ خطوة في هذا الصدد.
لكن ريال مدريد لن يغير من وجهة نظره في فترة الانتقالات الشتوية باستثناء جلب البرازيلي الشاب إندريك، إذ إن النادي الملكي لا يعتبر الانتقالات الشتوية هي الوقت المناسب لدمج اللاعبين.