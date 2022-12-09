ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع لاعبين جدد في السوق الشتوي

قرر ريال مدريد منذ فترة طويلة عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الذي يبدأ في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، ولا يزال قادته ملتزمين بهذا القرار.

وحتى إذا غادر لاعبان أو ثلاثة من الفريق الملكي الحالي، فلن تكون صفقات جديدة باستثناء البرازيلي الشاب إندريك الذي يقترب من أن يصبح لاعبًا في ريال مدريد، لكنه لن يتمكن أبدًا من الوصول إلى سانتياغو برنابيو قبل صيف 2024.