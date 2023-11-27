مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.. تشيلسي يستهدف التعاقد مع فيكتور أوسيمين
قالت صحيفة "ديلي تليغراف" إن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي سيكون هدف تشيلسي الأول في البحث عن مهاجم جديد.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يكون أوسيمين منفتحًا على الانتقال إلى ستامفورد بريدج.
ويريد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إضافة مهاجم إلى فريقه، مع وجود أوسيمين على رأس قائمته بعد مواسمه الثلاثة في الدوري الإيطالي، إذ ساعد نابولي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
وذكرت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يصل سعر أوسيمين البالغ من العمر 24 عامًا إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، ويمكن أن يحطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ 106.8 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه تشيلسي مقابل إنزو فرنانديز.
وأفادت "ديلي تليغراف" بأن تشيلسي يرتبط بعلاقة مع أوسيمين بعد التعاقد مع كاليدو كوليبالي، الذي غادر البلوز في الصيف إلى الهلال السعودي.
وتعرضت علاقة أوسيمين مع نابولي للاختبار هذا الموسم، إذ هدد ممثلوه باتخاذ إجراءات قانونية بسبب مقطع فيديو تم نشره على حساب رسمي للنادي على موقع "تيك توك" يسخر من الدولي النيجيري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إيطالية، أن تشيلسي سيكون النادي الذي قد يفكر في ضم أوسيمين في حالة رحيله عن نابولي.
وسجل أوسيمين 6 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم.
وتعاقد تشيلسي مع أوسيمين مقابل 70 مليون يورو من ليل، مع بقاء موسم كامل على عقده مع نابولي.
وتحدث أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الشهر الماضي، عن العلاقة بين أوسيمين والنادي، مشددًا على أنها "في غير محلها تمامًا" إذ يوجد توتر بين الطرفين.
وتعاقد تشيلسي مع نيكولاس جاكسون (22 عامًا) من فياريال في الصيف، وسجل المهاجم السنغالي سبعة أهداف هذا الموسم حتى الآن.
كما يعتمد بوكيتينو أيضًا على كريستوفر نكونكو العائد من الإصابة والذي يمكنه اللعب في مركز الوسط.