مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.. تشيلسي يستهدف التعاقد مع فيكتور أوسيمين

ونقلت الصحيفة عن مصادر إيطالية، أن تشيلسي سيكون النادي الذي قد يفكر في ضم أوسيمين في حالة رحيله عن نابولي.

وسجل أوسيمين 6 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم.

وتعاقد تشيلسي مع أوسيمين مقابل 70 مليون يورو من ليل، مع بقاء موسم كامل على عقده مع نابولي.

وتحدث أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الشهر الماضي، عن العلاقة بين أوسيمين والنادي، مشددًا على أنها "في غير محلها تمامًا" إذ يوجد توتر بين الطرفين.

وتعاقد تشيلسي مع نيكولاس جاكسون (22 عامًا) من فياريال في الصيف، وسجل المهاجم السنغالي سبعة أهداف هذا الموسم حتى الآن.

كما يعتمد بوكيتينو أيضًا على كريستوفر نكونكو العائد من الإصابة والذي يمكنه اللعب في مركز الوسط.