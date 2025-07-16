ريال مدريد يدفع 113 مليون يورو لإيقاف لامين يامال

تحت عنوان "ريال مدريد يستثمر 113 مليون يورو في صفقات ضد لامين"، ألقت صحيفة "مودندو ديبورتيفو" الضوء على أبرز صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي وسعي "الميرنغي" للإنفاق بقوة لتشكيل فريق هجومي ناري تحت قيادة تشابي ألونسو.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "لامين يامال، الذي بلغ 18 عامًا مؤخرًا، أصبح بالفعل اللاعب الأعلى قيمة سوقية في العالم، وفقًا لموقع Transfermarkt المتخصص، وتقدّر قيمته بـ200 مليون يورو، ما يضعه في صدارة التصنيف العالمي، بفضل إمكاناته الرياضية والتسويقية التي لا تزال دون سقف أو منافس حقيقي، ومع تجديد عقد نجم (لا ماسيا) مع نادي برشلونة حتى عام 2031، أقدم ريال مدريد هذا الصيف على حركتين في سوق الانتقالات تبدوان وكأنهما رد مباشر على التأثير العالمي المتزايد للاعب الشاب".

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وأضاف التقرير: "تعاقد النادي الملكي مع الثنائي فرانكو ماستانتوونو وألفارو كاريراس، أحدهما ليكون نجم الإبداع الشاب في الملاعب، والآخر كدرع دفاعية أمام موهبة لامين يامال، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 113.2 مليون يورو، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن نادييهما الأصليين، ريفر بليت وبنفيكا".

في إعلانه الرسمي، أفاد نادي بنفيكا بأنه توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد "لبيع جميع حقوق اللاعب ألفارو كاريراس مقابل 50 مليون يورو. وفي الـ11 من يونيو الماضي، أعلن نادي ريفر بليت رسميًّا أنه بعد تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ماستانتوونو، "بلغ إجمالي قيمة الصفقة 63.2 مليون يورو، أي ما يعادل 72.6 مليون دولار أمريكي، لتُصبح بذلك أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية".

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وفي الفيديو الرسمي لتقديم ألفارو كاريراس كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد، أدرج النادي الملكي لقطات من أداء اللاعب الجيد في إحدى مواجهات دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بين بنفيكا وبرشلونة، حيث كان كاريراس يشغل مركز الظهير في الجهة التي يلعب فيها لامين يامال.

وظهر جناح برشلونة في تلك اللقطات ضمن فيديو الترحيب الخاص بريال مدريد بمدافعه الجديد، مع التركيز بطبيعة الحال على اللقطات التي تفوق فيها كاريراس على يامال.

يذكر أن برشلونة فاز بالمباريات الثلاث أمام بنفيكا (5-4 و1-0 في لشبونة، و3-1 في برشلونة). كاريراس شارك فقط في المباراتين الأوليين وقدم فيهما مستوى جيدًا.

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وبفضل بلوغ لامين يامال سن الرشد مؤخرًا، أصبح ريال مدريد يمتلك حاليًّا اللاعب القاصر الأعلى قيمة سوقية في العالم، وهو فرانكو ماستانتونو، وفقًا لما أبرزته بضع وسائل إعلام خلال الساعات الماضية.

موقع "ترانسفر ماركت" يقدّر القيمة السوقية للاعب الوسط الأرجنتيني بـ30 مليون يورو، علمًا أنه سيبلغ سن الرشد في الـ14 من أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي سينضم فيه رسميًّا إلى صفوف ريال مدريد.

ومع ذلك، فإن لامين يامال سبق أن بلغت قيمته السوقية 200 مليون يورو حين كان عمره 17 عامًا؛ ما يعني أن نجم ريفر بليت السابق، وهو في العمر ذاته حاليًا، يقل بـ170 مليون يورو عن هذا الرقم القياسي.

كل من فرانكو ماستانتونو وألفارو كاريراس يرتبطان تعاقديًّا مع ريال مدريد حتى الـ30 من يونيو 2031، وهو التاريخ ذاته الذي اتفق عليه لامين يامال مع برشلونة في تمديد عقده، والذي دخل حيّز التنفيذ في الـ13 من يوليو الماضي، تزامنًا مع بلوغه سن الرشد.