كسر إبراهيم المهيدب ، رئيس نادي النصر السعودي ، حاجز الصمت، بعد التقدم باستقالته بشكل رسمي من منصبه خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف عن تلقيه اتصالا هاتفيا من جانب إبراهيم المهيدب تعليقًا على تغريدة نشرها الشنيف في الساعات الماضية، أكد خلالها أنه لا صحة لعودة سعود السويلم لرئاسة النصر، مع احتمالية عدول المهيدب عن الاستقالة التي تقدم بها.

وقال الشنيف، عبر حسابه في موقع "إكس" ، اليوم السبت، إنه تلقى اتصالًا من المهيدب لتوضيح بعض النقاط، أهمها التأكيد على حبه وتقديره لجماهير نادي النصر.

وأكد المهيدب، وفقًا لما نقله الشنيف، أن استقالته لم تُقبل بعد من وزارة الرياضة، وكذلك لم تُقبل من صندوق الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصلحة الفريق هي وجود طرف واحد يدير، النادي موضحًا أن ابتعاده للمصلحة العامة ورغبةً بالاستقرار.

وكان نادي النصر قد تلقى هزيمة مريرة على يد الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر السعودي.

واستقال المهيدب من منصبه بعد تغريدة أعلن خلالها أن الأفضل لنادي النصر أن يدُار من جهة واحدة.

وافتتح النصر مشواره بالدوري السعودي بالتعادل مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.