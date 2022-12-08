كأس رئيس الإمارات.. العين يكتسح دبا الفجيرة وبني ياس يتجاوز مصفوت (فيديو)
العين ضرب موعدا مع خورفكان في ثمن النهائي.
اكتسح العين ضيفه دبا الفجيرة 4/0 في دور الـ32 من كأس رئيس الإمارات، اليوم الخميس.
وضرب العين موعدا مع خورفكان في ثمن النهائي.
وسجل العين أول أهدافه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتوقيع لابا كودجو من ضربة جزاء، بعد لمسة يد.
وأضاف كايو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 75، بتسديدة بعد سوء تمركز من لاعبي دبا الفجيرة.
وأهدى إيريك زميله كايو تمريرة ذهبية ليسجل منها الهدف الثالث للعين في الدقيقة 85.
ووقع إيريك الهدف الرابع للعين من مجهود فردي رائع في الدقيقة 87.
وتغلب بني ياس 2/1 على مصفوت.
وافتتح خالد الهاشمي التسجيل لبني ياس في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس، وتعادل جويل لمصفوت في الدقيقة 28 من ضربة رأس أيضا.
ووقع أحمد الغيلاني ثاني أهداف بني ياس في الدقيقة 115.