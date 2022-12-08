كأس رئيس الإمارات.. العين يكتسح دبا الفجيرة وبني ياس يتجاوز مصفوت (فيديو)

وسجل العين أول أهدافه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتوقيع لابا كودجو من ضربة جزاء، بعد لمسة يد.

وأضاف كايو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 75، بتسديدة بعد سوء تمركز من لاعبي دبا الفجيرة.