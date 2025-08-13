أين العدالة؟.. تعليق ناري من أحمد جنة بعد استبعاده من انتخابات الأهلي السعودي

أدلى أحمد جنة، المستبعد من سباق الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي السعودي غير الربحية، بتعليقات نارية بعد استبعاد قائمته من المنافسة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وإعادة قائمة الدكتور خالد الغامدي إلى سباق الترشح وقبوله بالتزكية، دون توضيح رسمي أو إعلان أي أسباب وراء هذا القرار.

وكان تم استبعاد الغامدي، الذي يشغل حاليًّا منصب رئيس مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، من لائحة الانتخابات، فيما تم اعتماد قائمتين منافستين برئاسة كل من أحمد جنة وأحمد الحصيني.

ولكن وفقًا للتقارير، فإنه تم قبول طعن خالد الغامدي وعودته لانتخابات رئاسة النادي الأهلي.

وأوضحت أنه تم قبول طعن خالد الغامدي المقدم ضد المرشح للرئاسة أحمد جنة واستبعاد الأخير من سباق الانتخابات.

وأشارت التقارير إلى أنه تم قبول طعن الغامدي أيضًا ضد المرشح أحمد الحصيني واستبعاده من الانتخابات، ليقترب الغامدي للفوز برئاسة الأهلي "بالتزكية".

وقال جنة في تصريحات أبرزتها صحيفة "الرياضية": "أين العدالة؟ لا نعرف كيف عادت قائمة الغامدي، ولم يبلغنا أحد، لا شفهيًّا ولا رسميًّا بذلك، وليس لدينا علم حول الطعون المقدمة علينا حتى، وهذا مخالف لنص المادة الـ 35 الفقرة الثالثة التي تنص على سماع أقوال الأطراف في المخالفات المحالة".

وأضاف: "أنا لا أعلم عن الأسباب، كيف يتم استبعاد قائمة شخص ثم إعادته، بينما لم يتم إبلاغي أو مناقشتي بأي قرار أو طعن قدم ضدي، ولا أعلم أيضًا لماذا استبعدت قائمتي، ولماذا لم تُقبل الطعون الموضوعية التي تقدمت بها. لذلك أقول: أين العدالة؟ وسأواصل البحث عن حقوقنا لدى الجهات المختصة، فنحن في بلد قانون وعدالة ولله الحمد".

يُذكر أن مؤسسة الأهلي غير الربحية تمتلك 25% من أسهم شركة النادي، بينما يحوز صندوق الاستثمارات العامة الحصة الكبرى بنسبة 75%.

وتشارك المؤسسة في مجلس إدارة الشركة من خلال ترشيح عضوين يمثلانها إلى جانب ممثلي صندوق الاستثمارات العامة.