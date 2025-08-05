مفاجأة رائعة من برشلونة لجماهيره

تلقى مشجعو نادي برشلونة مفاجأة سارة اليوم الثلاثاء بعد التأكد من عودة فريقهم إلى ملعبه الأيقوني "كامب نو" في بداية الموسم الجديد 2025 ـ 2026.

ومنذ أن بدأت أعمال الصيانة والتجديد في ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، أواخر موسم 2022 ـ 2023، خاض رفاق فرينكي دي يونغ مبارياتهم على ملعب "مونتجويك" أو "لويس كومبانيس" في مقاطعة كاتالونيا.

ولم يخيب الفريق آمال جماهيره، حتى وهو بعيد عن ملعبه التاريخي إذ أحرز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما توج بلقبي كأس السوبر وكأس الملك، في الموسم ذاته، رغم أن كلتا المسابقتين دارتا في السعودية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية (MARCA) اليوم الثلاثاء إن برشلونة سيعود إلى ملعب كامب نو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ضد فالنسيا والتي ستقام يوم 14 سبتمبر 2025.

وأضافت الصحيفة أن المباراة ستلعب في كامب نو ولكن بطاقة استيعاب لن تتجاوز 30 ألف متفرج.

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ورغم أن أعمال الصيانة والتوسعة في ملعب كامب نو التي انطلقت في يونيو 2023، من المقرر أن تنتهي كليًّا في يونيو من عام 2026، فإن عودة النادي قبل ذلك التاريخ إلى ملعبه باتت واردة من المحتمل أن تكون خلال شهر سبتمبر المقبل وفقا لصحيفة "ماركا".

ويبدأ فريق المدرب هانسي فليك منافسات الليغا يوم 16 أغسطس الجاري بملاقاة ريال مايوركا على ملعب الأخير.

وحصد نادي برشلونة خلال موسم 2024 ـ 2025، ألقاب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر المحلية فيما اكتفى في دوري أبطال أوروبا ببلوغ الدور نصف النهائي.