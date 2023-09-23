ترتيب الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يسجل هدفًا رائعًا في فوز نانت على لوريان بخماسية (فيديو)
أحرز الدولي المصري مصطفى محمد، هدفًا رائعا ليقود فريقه نانت للفوز على لوريان بنتيجة (5-3)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب دي لا بوجوار، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
وسجل لوريان هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق جونيو كروبي، قبل أن يسجل ماتيس أبليني هدف التعادل لنانت في الدقيقة 42.
ومع بداية الشوط الثاني، سجل إراي كوميرت هدف تقدم نانت في الدقيقة 46، قبل أن يعزز مصطفى محمد تقدم فريقه بهدف رائع سجله من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 55.
ويملك مصطفى محمد 5 أهداف في قائمة ترتيب الهدافين خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
وسجل رومان فيفر هدف تقليص الفارق بالدقيقة 75 بصناعة من سيرنيه دوكوريه.
ثم سجل نانت هدفًا رابعًا عن طريق فلوريان موليه مباشرة بالدقيقة 83، قبل أن يسجل توسن أييغون هدفا ثالثا للوريان بعدها بدقيقتين فقط.
وأتم سيمون موسيس خماسية نانت، بهدف في الدقيقة 98 من علامة الجزاء.
وحقق نانت فوزه الثاني ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد لوريان عند 6 نقاط في المركز الـ14.