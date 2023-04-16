فيكتور أوسيمين يعلق على إمكانية مغادرة نابولي

ومع ذلك، أوضح أوسيمين أنه سعيد للغاية في نابولي بعد أن أصبح المفضل لدى الجماهير منذ انضمامه إلى نابولي في عام 2020.

وذكر أوسيمين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" عندما تحدث عن سعي نابولي لتحقيق المجد في الدوري: "نحن قريبون من الهدف ولا يمكننا الانتظار حتى نحقق حلمنا، ونجعله حقيقة".

وأضاف: "لطالما آمن اللاعبون، اعتقدنا دائمًا أنه يمكننا القيام بشيء استثنائي، حتى عندما لا يعتقد أحد آخر أننا نستطيع ذلك، الحب من المدينة غير عادي، لا أطيق الانتظار للاحتفال معهم في الملعب".