فيكتور أوسيمين يعلق على إمكانية مغادرة نابولي
أصر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين على أنه يحب نابولي وسط تكهنات تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.
ولعب أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما دورًا مهما في نابولي هذا الموسم، حيث سجل 21 هدفًا في 24 مباراة بالدوري ويقترب الفريق من الفوز بلقب الدوري المحلي.
ولم يمر تميز أوسيمين دون متابعة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد مانشستر يونايتد كما تردد أن آرسنال وتشيلسي مهتمان بالحصول على توقيع اللاعب.
ومع ذلك، أوضح أوسيمين أنه سعيد للغاية في نابولي بعد أن أصبح المفضل لدى الجماهير منذ انضمامه إلى نابولي في عام 2020.
وذكر أوسيمين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" عندما تحدث عن سعي نابولي لتحقيق المجد في الدوري: "نحن قريبون من الهدف ولا يمكننا الانتظار حتى نحقق حلمنا، ونجعله حقيقة".
وأضاف: "لطالما آمن اللاعبون، اعتقدنا دائمًا أنه يمكننا القيام بشيء استثنائي، حتى عندما لا يعتقد أحد آخر أننا نستطيع ذلك، الحب من المدينة غير عادي، لا أطيق الانتظار للاحتفال معهم في الملعب".
وكشف أوسيمين، الشهر الماضي، أنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، تاركًا المشجعين يتساءلون عما إذا كان بإمكانه الانتقال إلى إنجلترا في وقت لاحق من هذا العام.
لكن أوسيمين شدد على أنه مسرور بتطوره في نابولي، وسيظل النادي دائمًا جزءا من قلبه.
وأضاف: "أنا في نادٍ عظيم ومسيرتي المهنية تنمو باستمرار".
وتابع المهاجم النيجيري: "أنا بالفعل في أحد أكبر الأندية ولا يمكنني طلب المزيد. الفوز لنابولي دائما".
وعاد أوسيمين من الإصابة في تعادل نابولي 0/0 مع هيلاس فيرونا، يوم السبت، وسيحتاجه الفريق مرة أخرى عندما يواجه ميلان في دوري الأبطال هذا الأسبوع.
وفاز ميلان بمباراة الذهاب 1/0 على استاد سان سيرو، يوم الأربعاء، في غياب أوسيمين، لكن نابولي سيستعيد مهاجمه المميز في مباراة الإياب.