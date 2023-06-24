فينيسيوس يوقع للجماهير بعد إهدار فرصة في مباراة استعراضية (فيديو)

وضمت المباراة العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم البرازيلية، مثل كافو، والدير، ورونالدو، وريفالدو، وديدا، وإيمرسون ودييغو بالإضافة إلى إدير ميليتاو، وويليان، ولوكاس مورا.

كما حضر الحفل لاعبون آخرون مثل ماسكيرانو، وفيرون، وهيغيتا، وفالديراما، ولوغانو، وناني، وديبالا.

وقاد رونالدينيو وروبرتو كارلوس الفريقين.

وبرز فينيسيوس جونيور ولعب لكلا الفريقين حيث استعرض مهاراته وقدم تمريرات جميلة وزار الشباك.