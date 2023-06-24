فينيسيوس يوقع للجماهير بعد إهدار فرصة في مباراة استعراضية (فيديو)
لم يتردد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في التوقيع للجماهير مباشرة بعد إضاعة فرصة سهلة خلال مباراة استعراضية في الولايات المتحدة.
واستغل فينيسيوس إجازته للمشاركة في مباراة ودية في الولايات المتحدة وتألق نجم ريال مدريد في المباراة الاحتفالية التي روج لها اللاعبان السابقان رونالدينيو وروبرتو كارلوس على ملعب إكسبلوريا، معقل أورلاندو سيتي.
وبعد إضاعة فينيسيوس إحدى الفرص السهلة ذهب ووقع للجماهير القريبة من المرمى.
وضمت المباراة العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم البرازيلية، مثل كافو، والدير، ورونالدو، وريفالدو، وديدا، وإيمرسون ودييغو بالإضافة إلى إدير ميليتاو، وويليان، ولوكاس مورا.
كما حضر الحفل لاعبون آخرون مثل ماسكيرانو، وفيرون، وهيغيتا، وفالديراما، ولوغانو، وناني، وديبالا.
وقاد رونالدينيو وروبرتو كارلوس الفريقين.
وبرز فينيسيوس جونيور ولعب لكلا الفريقين حيث استعرض مهاراته وقدم تمريرات جميلة وزار الشباك.
وانتهت المباراة بفوز فريق رونالدينيو 4/3، بأهداف جاي جاي أوكوشا، كافو، باتريك كلويفرت وفينيسيوس جونيور، الذي سجل أيضًا هدفًا لفريق روبرتو كارلوس.
وسجل ريفالدو ولوكاس مورا هدفين للفريق الذي قاده كارلوس.
وعلى الرغم من الاحتفال الكبير، لم تصل اللعبة إلى نهايتها، فبعد حوالي 15 دقيقة من الشوط الثاني، سقطت أمطار غزيرة على الملعب وبدأ المشجعون في مغادرة المدرجات نحو أرض الملعب، بحثًا عن الصور والتوقيعات من اللاعبين.