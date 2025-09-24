حطم رقميْ زيدان وهنري.. هل يسير مبابي على طريق أفضل موسم بمسيرته الكروية؟

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد مستوياته المذهلة في بداية موسم 2025 ـ 2026 عندما قاد الفريق الملكي لفوز جديد مساء الثلاثاء على ليفانتي (4 ـ1) في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وبينما سجل مبابي هدفا واحدا على الأقل في آخر 6 مباريات مع النادي ومنتخب فرنسا (8 أهداف إجمالا)، رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة محققا العلامة الكاملة حتى الجولة السادسة.

وتطرقت الصحافة الإسبانية والفرنسية إلى تطور أداء مبابي في الموسم الجديد وهو الثاني له مع الريال، بعد أن كان مر بالكثير من الأوقات الصعبة والضغوط في الموسم الماضي والتي تزامنت مع توتر علاقته بمحيط منتخب فرنسا وبشكل خاص المدرب ديدييه ديشامب.

أخبار ذات علاقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية مبابي أمام ليفانتي (فيديو)

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن مبابي يسير نحو موسم مثالي قد يكون الأفضل في مسيرته خصوصا إذ توجه بالحصول على دوري أبطال أوروبا مع الريال والتألق مع فرنسا بعد ذلك في كأس العالم (يونيو ـ يوليو 2026).

كسر رقمين لأسطورتي فرنسا

وكشف الموقع ذاته أن هدفي مبابي أمام ليفانتي مساء الثلاثاء جعلاه يصل إلى الهدف الحادي عشر هذا الموسم في 9 مباريات بكل المسابقات ومع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

المصدر ذاته أضاف أن كيليان مبابي كسر رقم زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد وذلك بعد أن وصل إلى الهدف 38 حتى الآن بألوان الفريق الملكي في 40 مباراة فقط في الدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة قبل الديربي.. ريال مدريد يحقق 4 مكاسب خرافية بضرب ليفانتي

واحتاج زين الدين زيدان إلى 155 مباراة كاملة بألوان الريال ليحرز 37 هدفا، بفارق أقل من هدف عن مبابي.

ورغم أن مبابي يلعب في مركز متقدم في الهجوم عن مركز الأسطورة زيدان، إلا أن "فوت ميركاتو" أشار في المقابل إلى العدد الضئيل من المباريات التي استغرقها قائد فرنسا الحالي في مدريد ليحرز 38 هدفا.

وكان مبابي في بداية الموسم الجاري حطم أيضا رقم تييري هنري أسطورة المنتخب الفرنسي وبات ثاني الهدافين التاريخيين لبلاده بوصوله إلى الهدف الدولي عدد 52 حيث تخطى هنري ويبتعد بضعة أهداف عن أوليفييه جيرو ليصبح الهداف التاريخي.

أرقام مذهلة

ويسير مبابي على طريق أرقام مذهلة لا تقارن ببداية موسمه الأول في الريال 2024 ـ 2025، إذ سجل 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين حتى الآن مع ريال مدريد وفرنسا.

أخبار ذات علاقة تفوّق على مبابي.. أكثر لاعب أبهر جمهور ريال مدريد أمام ليفانتي

وتعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا هي الوحيدة التي لم يحرز فيها النجم الفرنسي أهدافا هذا الموسم من أصل 9 مباريات من بينها 6 في الليغا ومباراة في دوري أبطال أوروبا ومباراتان مع فرنسا في تصفيات كأس العالم 2026.

الإحصائية الأخرى اللافتة لمبابي في موسم 2025 ـ 2026، تتعلق بركلات الجزاء، فمبابي الذي وقع على هدف جميل من "بانينكا" أمس في شباك ليفانتي، عانى الموسم الماضي من لعنة إضاعة ركلات الجزاء، ولكنه أظهر رباطة جأش قوية هذا الموسم وسجل مع الريال وفرنسا 5 أهداف من 5 ضربات من علامة الجزاء.

ويحتل كيليان مبابي في بداية الموسم الجاري المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ويتجاوزه لاعب واحد بهدف فقط، وهو الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ (8 أهداف).