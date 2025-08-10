إصابة جديدة تضرب نجم ريال مدريد

تلقَّى نادي ريال مدريد ضربة قوية بإصابة أحد نجومه قبل افتتاح الموسم الجديد واحتمالية ابتعاده عن المواجهة الأولى للفريق الإسباني.

ويفتتح ريال مدريد موسمه بمواجهة أوساسونا، يوم 19 أغسطس الجاري، في الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني.

وأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينغا نجم خط الوسط خلال التدريبات.

وقال بيان صادر عن ريال مدريد إن الفحوصات أثبتت إصابة اللاعب بإلتواء في كاحل القدم اليمنى دون الكشف عن مدة غياب كامافينغا عن المستطيل الأخضر.

وعانى اللاعب صاحب الـ 22 عاماً لعنة الإصابات، مؤخراً، حيث تعرض، في الموسم الماضي، إلى 4 إصابات أبعدته لفترة طويلة.

وغاب كامافينغا، في الفترة بين 13 أغسطس، إلى 26 سبتمبر 2024 بعد إصابته مع منتخب فرنسا بسبب إصابة قوية في الركبة.

وتعرض اللاعب الفرنسي إلى إصابة عضلية أبعدته، خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2024، ثم تكرر غيابه في الفترة بين 16 يناير إلى 6 فبراير 2025.

وافتقد ريال مدريد خدمات كامافينغا، في الفترة بين 23 أبريل إلى 6 يوليو الماضيين، بسبب الإصابة التي عاد منها مؤخراً.