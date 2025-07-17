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رياضة

نجم إنجلترا.. الأهلي السعودي يقترب من صفقة إنجليزية مدوية

نجم إنجلترا.. الأهلي السعودي يقترب من صفقة إنجليزية مدوية
الأهلي السعوديالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 8:01 ص

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة النادي الأهلي السعودي تسعى للدخول في مفاوضات قوية للتعاقد مع جيمس ماديسون، نجم توتنهام الإنجليزي، المتوج مع فريقه بلقب الدوري الأوروبي إثر الفوز على مانشستر يونايتد.

وتسعى إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بشكل قوي خلال الموسم الجديد للمنافسة بقوة على جميع البطولات، حيث سيدافع الفريق عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة لدروي روشن للمحترفين وأيضا المشاركة في كأس الملك.

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وربطت تقارير أخيرة اسم الأهلي بالسعي لضم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، الذي ينتهي تعاقده مع فريقه في نهاية الموسم الحالي للدوري الأمريكي، لكن تقارير أخرى أشارت لصعوبة تعاقد "الراقي" مع اللاعب لذا بدأت البحث عن خيارات عالمية أخرى في الميركاتو.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي بندر الوقيت عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "ماديسون أحد الأسماء المطروحة ضمن خيارات الأهلي هذا الصيف".

 

ولم يكشف الصحفي الرياضي عن أي تفاصيل بشأن قيمة أو مدة التعاقد، أو رد نادي توتنهام أو اللاعب على المفاوضات.

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ويعد ماديسون من بين الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف توتنهام في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة في ظل إصاباته التي أبعدته عن الفريق الموسم الماضي.

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يذكر أن ماديسون شارك في 45 مباراة مع "السبيرز" بالموسم المنقضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 11.

  

 

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