الطموح أكبر منه.. سامي الجابر يهاجم نجم الهلال وإنزاغي (فيديو)

أطلق سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، تصريحات نارية عقب التعادل مع القادسية بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية لدوري روشن للمحترفين.

وخسر الهلال نقطتين على يد ضيفه القادسية بعد التعادل في ملعبه "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

وقال سامي الجابر عبر قناة MBC، إن مدرسة المدرب السابق البرتغالي جورجي جيسوس مختلفة تماماً عن الإيطالي سيموني إنزاغي المدرب الحالي، موضحاً أن مباريات كأس العالم للأندية تختلف تماماً عن أجواء الدوري السعودي.

وأضاف: "هل هذا هو الوقت المناسب لحضور إنزاغي إلى الهلال؟ أنا أعلم قدراته جيداً ولكنه يحتاج إلى أدوات لتنفيذ خططه".

وأشار إلى أن القادسية يختلف عن الرياض الذي لعب ضد الهلال في الجولة الماضية، موضحاً أن القادسية اعتمد على اللاعبين الأجانب بجانب تطوير قدراتهم بضم عدة عناصر مميزة، بخلاف استقدام مصعب الجوير وياسر الشهراني.

وأكد أن الطريقة التي يلعب بها إنزاغي لا تناسب الهلال وخاصة 4-3-3، موضحاً أن المدرب الإسباني ميتشيل المدير الفني للقادسية نجح في السيطرة على خط الوسط بفضل طريقة لعب إنزاغي.

وتابع: "الهلال كان بحاجة لمهاجم قناص خلفاً للصربي ألكسندر ميتروفيتش وليس داروين نونيز الذي يسجل هدفاً من 5 فرص. ولكن الهلال يحتاج إلى لاعب يحرز 4 أهداف من 5 فرص؛ وبالتالي الطموح أكبر منه".

وأكد أن البرتغالي روبن نيفيز لاعب الوسط يتفرغ بشكل أكبر لأداء أدوار دفاعية؛ وبالتالي الفريق بحاجة للاعب وسط مساند يجيد التقدم للأمام.