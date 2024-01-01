ليفربول يستهدف ضم مايكل أوليس تحسبًا لرحيل محمد صلاح

مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية رسميًّا، تستعد الأندية في جميع أنحاء أوروبا لشهر محموم من المفاوضات.

ونقل موقع "فوتبول إنسايدر" عن مصادر بأن ليفربول يراقب عن كثب نجم كريستال بالاس مايكل أوليس.

وأوضح التقرير، أن النادي أرسل فريقًا من كبار الكشافة لمراقبة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بانتظام، والذي سجل هدفين في الفوز 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت على برينتفورد.

ويسعى ليفربول إلى تقييم اللاعب الفرنسي كهدف هجومي محتمل، إذ يقومون بتقييم السوق بحثًا عن بدائل طويلة المدى للدولي المصري محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا.