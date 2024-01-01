ليفربول يستهدف ضم مايكل أوليس تحسبًا لرحيل محمد صلاح
مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية رسميًّا، تستعد الأندية في جميع أنحاء أوروبا لشهر محموم من المفاوضات.
ونقل موقع "فوتبول إنسايدر" عن مصادر بأن ليفربول يراقب عن كثب نجم كريستال بالاس مايكل أوليس.
وأوضح التقرير، أن النادي أرسل فريقًا من كبار الكشافة لمراقبة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بانتظام، والذي سجل هدفين في الفوز 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت على برينتفورد.
ويسعى ليفربول إلى تقييم اللاعب الفرنسي كهدف هجومي محتمل، إذ يقومون بتقييم السوق بحثًا عن بدائل طويلة المدى للدولي المصري محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا.
وأشار الموقع إلى وجود اهتمام قوي من قبل أندية الدوري السعودي بضم "صلاح" بنهاية الموسم الحالي، إذ من المتوقع أن يتصارع الهلال والاتحاد على خدمات اللاعب.
وكان نادي الاتحاد السعودي قدَّم عرضًا في الصيف الماضي لصالح ليفربول لضم، النجم المصري، ولكن تم رفضه رغم وصول قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني.
بينما، يحظى أوليس باهتمام قوي من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته المظفرة إلى الملاعب بعد تعرّضه لإصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب في الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم.
ووفقًا لـ"فوتبول إنسايدر"، فإن أوليس على رادار أكثر من نادٍ إنجليزي، مثل: تشيلسي، ومانشستر سيتي، ولكن يرى ليفربول أن اللاعب مناسب ليكون بديلًا لصلاح، حال رحيله عن قلعة آنفيلد.
ويجيد أوليس اللعب في أكثر من مركز، مثل: الجناحين الأيمن والأيسر، ومهاجم وهمي، وكذلك صانع ألعاب في مركز 10، واللعب كمهاجم صريح.