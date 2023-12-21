تشافي منتقدًا لاعبي برشلونة: لا روح لا شراسة هجومية ولا تركيز
وجه تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الاسباني نقدًا لاذعًا للاعبي فريقه، رغم الفوز 3-2 على ضيفه ألميريا المتعثر في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء.
وبعد ثلاث مباريات دون أي انتصار في كل المسابقات قبل توقف عيد الميلاد، ورغم الفوز بثلاثية شن تشافي هجوما عنيفا على لاعبي فريقه بسب عدم وجود "روح قتالية".
وهيمن برشلونة على الشوط الأول لكنه أهدر الجانب الأكبر من الفرص التي سنحت له وبلغ عددها 15، خمس منها على المرمى، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بعدما افتتح رافينيا التسجيل لصالح برشلونة وتعادل ليو بابتيستاو لاعب ألميريا.
وأعاد روبرتو فريقه للمقدمة بعد مرور 60 دقيقة بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل أن يتعادل ألميريا مجددا بهدف إدجار جونزالز لكن روبرتو أحرز هدف الفوز من مسافة قريبة.
وانتقد تشافي لاعبيه عقب اللقاء قائلا: "هذه مباراة تنتهي 2-0 أو 3-0، لكن الفريق لا يمتلك الروح الذي أظهرها الموسم الماضي".
وأضاف "كانت لنا 30 محاولة على المرمى وأهدينا المنافس هدفين. لم يكن الشوط الأول مقبولا بالنسبة لي كمدرب. على عكس الشوط الثاني. أخطأنا كثيرا، كما كان الحال في آخر شهر ونصف أو شهرين".
وتابع "افتقر الفريق للروح. غابت عن الفريق الروح التي كان يتمتع بها الموسم الماضي. لا شراسة هجومية ولا تركيز... الصورة التي ظهر بها الفريق في الشوط الثاني هي التي أنشدها".
وواصل: "أخبرت اللاعبين بين الشوطين أنهم يجب أن يأخذوا خطوة للأمام، الشوط الأول غير مقبول.. أعتقد هذا يحدث لأن اللاعبون يتفقرون للثقة ويلعبون تحت الضغط".
وأكد مدرب برشلونة أنه من الطبيعي أن تقوم الجماهير بإطلاق الصافرات ضد لاعبي فريقه، قائلا: "الناس يغضبون، إما أن نضع نلعب بجدية أن لا مكان لنا هنا، الأمر بهذه السهولة".
وارتقى برشلونة، الذي تعادل 1-1 مع فالنسيا قبل خسارته 4-2 أمام جيرونا المتصدر في مباراتيه السابقتين بالدوري، إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق ست نقاط خلف جيرونا المتصدر وأربع نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل أن يواجها ريال بيتيس وألافيس على الترتيب غدا الخميس.
ويحل برشلونة ضيفا على لاس بالماس في الرابع من يناير كانون الثاني المقبل.
ولا يزال ألميريا في المركز الأخير برصيد خمس نقاط دون أي انتصار في الدوري هذا الموسم.