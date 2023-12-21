تشافي منتقدًا لاعبي برشلونة: لا روح لا شراسة هجومية ولا تركيز

وبعد ثلاث مباريات دون أي انتصار في كل المسابقات قبل توقف عيد الميلاد، ورغم الفوز بثلاثية شن تشافي هجوما عنيفا على لاعبي فريقه بسب عدم وجود "روح قتالية".

وهيمن برشلونة على الشوط الأول لكنه أهدر الجانب الأكبر من الفرص التي سنحت له وبلغ عددها 15، خمس منها على المرمى، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بعدما افتتح رافينيا التسجيل لصالح برشلونة وتعادل ليو بابتيستاو لاعب ألميريا.

وأعاد روبرتو فريقه للمقدمة بعد مرور 60 دقيقة بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل أن يتعادل ألميريا مجددا بهدف إدجار جونزالز لكن روبرتو أحرز هدف الفوز من مسافة قريبة.