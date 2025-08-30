ما يحدث مع عبد القادر "مهين".. أسطورة الأهلي يشن هجوما على الإدارة (فيديو)

ميليشليا الحوثي تعلن مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء مع عدد من رفاقه
شن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط الأسبق في النادي الأهلي، هجوما لاذعا على إدارة القلعة الحمراء بسبب طريقة تعاملها مع أحمد عبد القادر، مؤكدا أن ما يحدث مع اللاعب لا يليق باسم الأهلي.
ويعيش اللاعب وضعا معقدا منذ بداية الموسم، بعدما استبعده الإسباني ريبيرو من حساباته الفنية بشكل كامل، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية، واكتفى بتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية.
وترفض إدارة الأهلي منحه الاستغناء المجاني، خشية انتقاله إلى الزمالك الذي يترقب الموقف، بينما يواصل اللاعب الضغط لتحقيق حلمه بالرحيل إما نحو الغريم التقليدي أو خوض تجربة أوروبية جديدة.
قال صالح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "dmc": "طموحات أحمد عبد القادر متعددة، فقد احترف في سن صغيرة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل في تصرفاته".
وأضاف: "تصرف الأهلي مع اللاعب مُهين. إجباره على التدرب داخل الجيم فقط ليس عقابا منطقيا، فإذا كان الهدف عقابا فمن الأفضل إبعاده تماما".
وتابع: "أما إذا كان الهدف الحفاظ على لياقته فإن هذا الأسلوب لا يخدم المصلحة".
وواصل: "كان يجب على الأهلي أن يعقد جلسة واضحة مع اللاعب لتحديد موقفه، حتى وإن كان اختياره هو الانتقال إلى الزمالك. وإذا كان من المحتمل أن يثير المشاكل داخل الفريق، فالأفضل وقتها اتخاذ قرار بالاستغناء عنه بشكل نهائي".