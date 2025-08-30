ما يحدث مع عبد القادر "مهين".. أسطورة الأهلي يشن هجوما على الإدارة (فيديو)

شن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط الأسبق في النادي الأهلي، هجوما لاذعا على إدارة القلعة الحمراء بسبب طريقة تعاملها مع أحمد عبد القادر، مؤكدا أن ما يحدث مع اللاعب لا يليق باسم الأهلي.

أخبار ذات علاقة الأهلي يحتاج نوعيته.. سيد عبد الحفيظ يحرج الأهلي بسبب أحمد عبد القادر

ويعيش اللاعب وضعا معقدا منذ بداية الموسم، بعدما استبعده الإسباني ريبيرو من حساباته الفنية بشكل كامل، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية، واكتفى بتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية.

وترفض إدارة الأهلي منحه الاستغناء المجاني، خشية انتقاله إلى الزمالك الذي يترقب الموقف، بينما يواصل اللاعب الضغط لتحقيق حلمه بالرحيل إما نحو الغريم التقليدي أو خوض تجربة أوروبية جديدة.

أخبار ذات علاقة "يذهب بالغصب".. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب موقف أحمد عبد القادر

ما يحدث مع اللاعب "مهين"

قال صالح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "dmc": "طموحات أحمد عبد القادر متعددة، فقد احترف في سن صغيرة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل في تصرفاته".

وأضاف: "تصرف الأهلي مع اللاعب مُهين. إجباره على التدرب داخل الجيم فقط ليس عقابا منطقيا، فإذا كان الهدف عقابا فمن الأفضل إبعاده تماما".

وتابع: "أما إذا كان الهدف الحفاظ على لياقته فإن هذا الأسلوب لا يخدم المصلحة".

وواصل: "كان يجب على الأهلي أن يعقد جلسة واضحة مع اللاعب لتحديد موقفه، حتى وإن كان اختياره هو الانتقال إلى الزمالك. وإذا كان من المحتمل أن يثير المشاكل داخل الفريق، فالأفضل وقتها اتخاذ قرار بالاستغناء عنه بشكل نهائي".