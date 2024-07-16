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رياضة

رسميا.. الاتحاد السعودي يعلن ضم حسام عوار

رسميا.. الاتحاد السعودي يعلن ضم حسام عوار
حسام عوار
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 9:05 م

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا تعاقده مع الدولي الجزائري حسام عوار قادما من روما الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي الاتحاد صورة للاعب عبر حسابه على منصة "إكس"، وعلق: "حسام عوار في كتيبة النمور".

 

ووفقا للتقارير فإن عقد حسام عوار مع الاتحاد سيكون لمدة 4 مواسم.

وانضم عوار إلى نادي روما صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بنادي أولمبيك ليون الفرنسي.

اللاعب الجزائري، شارك في 25 مباراة بقميص روما سجل خلالها 4 أهداف في جميع المسابقات.

يذكر أن اللاعب بدأ مسيرته الدولية مع منتخب الجزائر عام 2023 ومنذ ذلك الوقت خاض 11 مواجهة دولية بصحبة محاربي الصحراء، أحرز خلالها 3 أهداف.

الدوري السعودي

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