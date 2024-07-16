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رياضة

وكيل أنور طرخات لـ"إرم نيوز": رفضنا عرضين لضم اللاعب وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

في يونيو الماضي اتفق مع ناديه على فسخ العقد الذي كان سينتهي في يونيو 2025
وكيل أنور طرخات لـ"إرم نيوز": رفضنا عرضين لضم اللاعب وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك
أنور طرخات لاعب الجيش الملكي المغربي
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 6:35 ص

يخطط مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع أحد مدافعي الدوري المغربي، لتدعيم صفوف الفريق الأول للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويشير العديد من التقارير إلى وجود اهتمام من جانب الزمالك بالتعاقد مع أنور طرخات، مدافع الجيش الملكي المغربي، بعد المستوى المتميز الذي قدمه مؤخرًا.

وقال أحمد علاء الدين، وكيل أنور طرخات في تصريحات لـ "إرم نيوز": "اللاعب قضى 4 سنوات بقميص الجيش الملكي المغربي، وأصبح قائدًا للفريق، هناك محادثات بالفعل من عدة أندية في العديد من الدوريات العربية، ومن المحتمل رؤية اللاعب في الدوري المصري قريبًا".

وتابع: "طرخات منفتح على اللعب في مصر، رغم وجود عروض قوية من دوريات الخليج، وكذلك عرض أوروبي تحديدا من الدوري البلجيكي".

وأردف وكيل طرخات: "اللاعب تحت أنظار أندية القمة في الدوري المصري، وهناك اهتمامات عديدة بالتعاقد معه، وفي حال وصول عرض رسمي سوف يأتي إلى مصر بكل تأكيد".

وبشأن مفاوضات الزمالك، قال: "هناك ترشيح للانتقال لنادي الزمالك، واللاعب معروض بالفعل على القلعة البيضاء، ولكن ليس هناك عرض رسمي مقدم من النادي".

وذكر: "هناك أحاديث كثيرة، وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك عرض رسمي من الدوري المصري للحصول على خدمات أنور طرخات".

ووفقا لأحمد علاء الدين، فإنه "تم بالفعل رفض عرض من أحد الأندية العربية؛ بسبب ضعف المقابل المادي، كما تم رفض عرض ثان يوم الجمعة؛ بسبب رغبة اللاعب في اللعب في نادٍ كبير ينافس على البطولات المحلية والقارية مثل الجيش الملكي".

واختتم : "اللاعب لن يلتفت لأي أحاديث أو أخبار، لن يقبل أي مفاوضات سوى الرسمية، وسيكون هناك مستجدات في الفترة القادمة".

ولعب أنور طرخات (26 عاما) في صفوف الجيش الملكي 4 مواسم، وفي يونيو الماضي اتفق مع ناديه على فسخ العقد الذي كان سينتهي في يونيو 2025.

رياضةالدوري المصريالزمالك المصري

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