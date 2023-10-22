"ماركا" تكشف موقف فلورنتينو بيريز من حضور الكلاسيكو
كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، وأحد المقربين من إدارة ريال مدريد، موقف فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، من التواجد في المقصورة الرئيسة لمباراة الكلاسيكو التي ستجمع فريقه بـ "برشلونة"، رغم توتر العلاقات بين الناديين في ظل تفجر "قضية نيغريرا".
ويواجه برشلونة، نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو، يوم الـ28 من أكتوبر الجاري على ملعب مونتجويك الأولمبي، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
وقال فيليكس دياز، إن "بيريز سيتواجد في الكلاسيكو رغم قضية نيغريرا والعلاقات المتوترة بين برشلونة وريال مدريد".
وأضاف: "حضور بيريز إلى برشلونة لا يعني بالضرورة أن العلاقات بين الفريقين عادت كما كانت".
وأوضح التقرير: "قضية نيغريرا لا تزال قيد التحقيق، وفكرة رئيس ريال مدريد وبقية المسؤولين هي عدم تخليهم عن الفريق والحضور في ملعب مونتجويك الأولمبي، بجانب اللاعبين في جو يفترض أنه سيكون عدائيًّا للغاية".
وتابع: "معركة ريال مدريد ليست مباشرة ضد برشلونة بل ضد أي تأثيرات محتملة من الماضي التحكيمي، لقد قبلوا ما حدث والعواقب التي لن تحدث أبدًا، ولكن هذا لا يعني أنهم سيتراجعون، كما إنهم أصبحوا جزءًا فاعلًا في القضية".
دعوة لابورتا
وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، دعا بيريز إلى حضور مباراة الكلاسيكو، حيث قال في تصريحات تلفزيونية له مؤخرًا: "علاقتي مع فلورنتينو واضحة، لا أعلم إذا كان سيأتي لمباراة الكلاسيكو أم لا، فهو لم يحضر المرة السابقة، أود أن يأتي لأن الكلاسيكو هو أفضل عرض في العالم وسيكون من الجيد أن يتم تمثيل الفريقين في المباراة".
واعتبر رئيس برشلونة أن ريال مدريد قام بتصرف غير مناسب من خلال اتخاذه صفة المدعي الخاص في"قضية نيغريرا"، قائلًا إن غريمه يسعى لمكافحة تعافي البارسا في كافة المجالات الرياضية والاقتصادية والمؤسسية.
وتعادل ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية بهدف لكل فريق، يوم السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن جيرونا الثاني و4 نقاط عن برشلونة الثالث، الذي سيواجه نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد.