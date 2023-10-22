"ماركا" تكشف موقف فلورنتينو بيريز من حضور الكلاسيكو

كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، وأحد المقربين من إدارة ريال مدريد، موقف فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، من التواجد في المقصورة الرئيسة لمباراة الكلاسيكو التي ستجمع فريقه بـ "برشلونة"، رغم توتر العلاقات بين الناديين في ظل تفجر "قضية نيغريرا".

ويواجه برشلونة، نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو، يوم الـ28 من أكتوبر الجاري على ملعب مونتجويك الأولمبي، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وقال فيليكس دياز، إن "بيريز سيتواجد في الكلاسيكو رغم قضية نيغريرا والعلاقات المتوترة بين برشلونة وريال مدريد".

وأضاف: "حضور بيريز إلى برشلونة لا يعني بالضرورة أن العلاقات بين الفريقين عادت كما كانت".