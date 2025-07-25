أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لتدريبات النصر

علَّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لأول مرة منذ انضمامه إلى معسكر فريقه الإعدادي في النمسا.

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وكان النصر قد بدأ معسكره الإعدادي في النمسا يوم الأحد الماضي، دون مشاركة رونالدو.

وحصل "الدون" على إذن مسبق للتأخير بسبب عطلته الصيفية بعد تتويجه مع منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.

وانضم رونالدو رسميًا إلى المعسكر مساء أمس الخميس، فقد استقبله جماهير النصر بحفاوة كبيرة خارج مقر إقامة الفريق.

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أول تعليق من رونالدو

واليوم الجمعة، نشر رونالدو صورة له من تدريب النصر، على حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام، وكتب: "بدأنا الآن.. وعيوننا على المستقبل".

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ومن المقرر أن يخوض النصر أولى مبارياته الودية في المعسكر ضد نادي يوهان النمساوي يوم السبت، كاستعداد للموسم الجديد.

وستكون أولى مواجهات النصر الرسمية في 19 أغسطس المقبل، أمام نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.