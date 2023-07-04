مصر تتأهل إلى أولمبياد باريس بعد بلوغ نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا
اقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا ثمينًا على حساب غينيا بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب طنجة الكبير في المغرب، ليتأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، كما حسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
وسجل محمد شحاتة الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة التاسعة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن مرمى غينيا.
وأحرز حسام عبد المجيد هدفًا ثانيًا للمنتخب الأولمبي المصري بعد عرضية إبراهيم عادل من ضربة ثابتة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأكد مصطفى غربال حكم الفيديو قرار عدم صحة الهدف، في الدقيقة 71.
وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا برصيد 7 نقاط.
يذكر أن الـ3 منتخبات الأولى في البطولة تتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 والمنتخب الرابع يخوض مواجهة فاصلة مع نظيره من قارة آسيا للتأهل.
ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر، في المباراة النهائية، المنتصر من مواجهة المغرب ومالي، المقررة إقامتها في وقت لاحق اليوم.