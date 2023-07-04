مصر تتأهل إلى أولمبياد باريس بعد بلوغ نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

اقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا ثمينًا على حساب غينيا بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب طنجة الكبير في المغرب، ليتأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، كما حسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وسجل محمد شحاتة الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة التاسعة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن مرمى غينيا.