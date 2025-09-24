ماذا قدم مهاجم الترجي فلوريان دانهو في أول ظهور بالدوري التونسي؟

لم ينتظر المهاجم الإيفواري ـ الفرنسي فلوريان دانهو أكثر من نصف ساعة على بداية مشواره مع الترجي التونسي لوضع بصمته الأولى وتقديم أوراق اعتماده في تشكيلة الفريق الأحمر والأصفر.

وتعاقد الترجي، بطل الدوري التونسي للمحترفين، الأسبوع الماضي مع فلوريان دانهو سيكي، وهو مهاجم فرنسي من أصول إيفوارية، لينضم للفريق من أجل إنهاء أزمة خط الهجوم في الفريق بعد رحيل البرازيلي رودريغو رودريغيز وتواضع أداء المهاجمين الحاليين في الفريق ومن بينهم أشرف الجابري والمالي أبو بكر دياكيتي.

وبعد أيام قليلة من انضمامه بعقد لمدة 3 سنوات، قادما من نادي رانديرز الدنماركي، ظهر اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في تشكيلة الترجي للمرة الأولى ليوقع على أول أهدافه بألوان الفريق مقدما مؤشرات واعدة على نجاح تجربته الاحترافية في الدوري التونسي.

وأحرز فلوريان دانهو الهدف الثاني للترجي في مباراة فاز فيها فريق المدرب ماهر الكنزاري (2 ـ 0) اليوم الأربعاء في مباراة من الجولة السابعة، ليثير إعجاب جماهير الترجي.

ودخل دانهو في الدقيقة 60 من المباراة بدلا من زميله أشرف الجابري، لينجح المهاجم الإيفواري الفرنسي في زيارة الشباك بعد 24 دقيقة فقط من دخوله.

وأكد دانهو أنه يملك خصالا فنية وبدنية جيدة لمساعدة الترجي لا فقط في الدوري التونسي وإنما في منافسات دوري أبطال إفريقيا خصوصا أن الفريق لا يزال يبحث عن إنجاز قاري جديد بعد آخر ألقابه في 2019.

وجاءت لقطة هدف فلوريان دانهو لتؤكد قيمته الفنية بعد استلام رائع للكرة من زميله محمد بن علي أنهاه بتسديدة زاحفة في الزاوية البعيدة لمرمى الأولمبي الباجي معلنا تقدم فريقه (2 ـ 0).

وسبق لفلوريان دانهو أن لعب مع أندية إيفيان ومارتيغ الفرنسيين وستاد لوزان وستاد نيون السويسريين وفاميليكاو البرتغالي قبل أن ينتقل في 2024 إلى نادي رانديرز الذي وقع معه عقدا حتى يونيو 2028 قبل انضمامه للترجي في صفقة انتقال حر.

ويحتل الترجي بعد اختتام منافسات الجولة السابعة، المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي للمحترفين برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.