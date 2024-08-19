شهدت مباراة ليستر سيتي أمام ضيفه توتنهام مساء اليوم الاثنين إصابة خطيرة للأوروغوياني رودريغو بينتاكور لاعب السبيرز قبل النهاية بعدة دقائق.

ويحل توتنهام ضيفًا على ليستر سيتي في ختام منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

وسقط بينتاكور متأثرًا بإصابة قوية أثناء كرة عرضية لفريقه ليتوقف اللعب عند الدقيقة 75 لعلاجه.

وتم استبدال بينتاكور في المباراة لصالح زميله آرشي غاراي في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وافتتح توتنهام التسجيل عن طريق لاعبه بيدرو بورو في الدقيقة 29 من عمر اللقاء بعدما حول كرة عرضية متقنة برأسية داخل مرمى ليستر سيتي ببراعة.

ولكن المخضرم جيمي فاردي سجل هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق ضربة رأس أيضًا حولها باقتدار في مرمى الفريق اللندني لينتهي اللقاء بالتعادل.

يشار إلى أن بينتاكور قد شارك مؤخرًا مع منتخب أوروغواي في بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي احتل خلالها السيليستي المركز الثالث بعد تغلبه بركلات الترجيح على كندا.

وانضم لاعب الوسط صاحب الـ 27 عامًا إلى صفوف توتنهام قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2022، بينما بدأ مشواره مع بوكا جونيورز الأرجنتيني.