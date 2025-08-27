logo
عريق جدا.. مفاجآت مدوية عن غريمسبي تاون الذي أطاح بمانشستر يونايتد

27 أغسطس 2025، 11:15 م

كتب: نور الدين ميفراني

أطاح فريق غريمسبي تاون بفريق مانشستر يونايتد العريق من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية بعد التعادل معه 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة والفوز بضربات ترجيح ماراثونية 11/12.

غريمسبي تاون تأسس في سنة 1878 فريق وهو فريق عريق وقديم من مدينة غريمسبي ويلعب في الدرجة الثالثة الإنجليزية (الدرجة الرابعة بمجموع درجات الدوري الانجليزي).

ولم يسبق للفريق العريق أن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه فاز بدوري الدرجة الثانية مرتين ودوري الدرجة الثالثة مرة واحدة ودوري الدرجة الرابعة مرة واحدة.

ويجري الفريق مبارياته في ملعب بلونديل بارك الذي يتسع لحوالي 27 ألف متفرج وحقق الفريق بداية جيدة في دوري الدرجة الثالثة.

حصد 11 نقطة من 5 مباريات وأفضل لاعبيه المهاجم الإيرلندي جاز كابيا الذي سجل 4 أهداف هذا الموسم ومسجلي الهدفين أمام مانشستر يونايتد شارلي فيرنام والإنجليزي تيريل وارين .

ويدرب النادي المدرب دافيد أرتيل منذ 2023. 

 

