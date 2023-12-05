الادعاء الإسباني يطالب بسجن 4 أشخاص في جريمة كراهية ضد فينيسيوس

وتم تعليق لافتة مكتوب عليها "مدريد تكره ريال" ودمية سوداء قابلة للنفخ ترتدي نسخة مقلدة من قميص فينيسيوس بالرقم 20 على جسر بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد قبل مباراة أمام منافسه أتلتيكو مدريد في 26 يناير.

وقال الادعاء الإسباني في بيان، إنه وجه اتهاما لأربعة أعضاء من رابطة "فرينتي أتلتيكو" المتعصبة لنادي أتلتيكو بتوجيه تهديدات لفينيسيوس وكذلك بانتهاك الحقوق الأساسية.

وأضاف أن الأربعة أظهروا "علامات لا لبس فيها على ازدراء لون بشرة الضحية ومحاولة النيل من سلامته وصحته النفسية".

كما طلب الادعاء تعويضا مشتركا قدره 6000 يورو (6490.20 دولار) كمسؤولية مدنية عن الضرر المعنوي الذي لحق بلاعب كرة القدم.