أردت التغريد.. لماذا تراجع إيفان توني عن الاحتفال بفوز الهلال على السيتي؟

اعترف إيفان توني مهاجم الأهلي السعودي، وبرينتفورد الإنجليزي السابق، بأنه كان على وشك الاحتفال علنًا بانتصار الهلال على مانشستر سيتي في مونديال الأندية الأخير، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة خوفًا من ردود الفعل في بلاده.

المهاجم الإنجليزي انطلق سريعًا مع الأهلي بجوار أسماء مثل رياض محرز وروبرتو فيرمينو، وأنهى موسمه الأول بـ23 هدفًا في الدوري، خلف كريستيانو رونالدو مباشرة، ومتقدمًا على كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله.

ويعتبر توني ذلك إنجازًا شخصيًا ويطمح هذا الموسم لانتزاع صدارة الهدافين وقيادة فريقه لتحقيق أول لقب دوري منذ 2016.

لماذا تراجع إيفان توني عن الاحتفال بفوز الهلال على السيتي؟

توني، الذي سجل 35 هدفًا بقميص الأهلي السعودي وتوج بدوري أبطال آسيا، يرى أن المستوى الكروي في السعودية لا يجب الاستهانة به.

وقال في حوار مع صحيفة "الغارديان" البريطانية: "كنت سأكتب تغريدة بعد فوز الهلال على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، لكنني فضلت التزام الصمت حتى لا أتعرض للهجوم".

وأضاف: "في النهاية، الناس شاهدوا جودة الهلال بأعينهم".

المهاجم الإنجليزي يردد ما قاله كريستيانو رونالدو سابقًا بأن الدوري السعودي يقف في مصاف الدوريات الكبرى.

وأوضح: "لو شارك الأهلي في الدوري الإنجليزي، لكان قريبًا من المربع الذهبي.. الناس يجب أن يتوقفوا عن التقليل من الدوري هنا".

ويضيف: "الملاعب ليست ممتلئة دائمًا خارج جدة والرياض، لكن الحافز الحقيقي يأتي من داخل غرفة الملابس. المهم أن تفوز، سواء كان هناك 10 مشجعين أو 20 ألفًا".