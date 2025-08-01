ملخص وأهداف مباراة الأهلي وإليتشي.. تألق رياض محرز والبريكان  (فيديو)

فاز الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، على منافسه إليتشي الإسباني بنتيجة 2-0 ضمن تحضيرات الفريق للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

وينتظم لاعبو الأهلي في معسكر تدريبي حالياً في النمسا استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي حيث يلعب الأهلي ضد القادسية يوم 20 أغسطس الجاري في نصف النهائي بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة في البطولة.

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وشهدت المباراة الودية ضد إليتشي غياب الثنائي السنغالي إدواردو ميندي حارس المرمى والبرازيلي ويندرسون غالينو الجناح الأيسر عن صفوف الأهلي بينما شارك الوافد الجديد محمد عبد الرحمن لأول مرة.

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وتألق فراس البريكان بشكل لافت وسجل هدف التقدم لفريقه بجانب المجهود الكبير للنجم الجزائري رياض محرز في صناعة الهجمات.

وفيما يلي أبرز أحداث المباراة الودية بين الأهلي وإليتشي

تشكيل الأهلي الأساسي للمباراة

الدقيقة 13: هجمة خطيرة من جانب الأهلي أهدرها فراس البريكان بعد تمريرة من ياسين الزبيدي.

الدقيقة 21: فراس البريكان يسجل هدف التقدم للأهلي

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 1-0

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بداية الشوط الثاني

الدقيقة 46: مشاركة عبد الرحمن الصانبي حارس المرمى وعبد الله عبده

الدقيقة 63: تبديلات بالجملة في صفوف الأهلي ومشاركة آلان سانت ماكسيمان

الدقيقة 73: محاولة رائعة من محرز وتسديدة من أيمن فلاتة

الدقيقة 77: تعليمات ماتياس يايسله مدرب الأهلي

الدقيقة 79: أول ظهور للاعب محمد عبد الرحمن بقميص الأهلي

الدقيقة 82: استخلاص رائع من إيبانز

الدقيقة 90: ضربة جزاء للأهلي

الدقيقة 90+2: إيفان توني يسجل الهدف الثاني للأهلي

نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-0.