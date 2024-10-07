مثل الحربين.. البكيري يطالب بمعاقبة فهد العتيبي

طالب الإعلامي الرياضي محمد البكيري بضرورة معاقبة المعلق الرياضي فهد العتيبي كما حدث سابقًا مع نظيره عيسى الحربين.

وكان عيسى الحربين أثار جدلًا خلال تعليقه على مباراة الاتفاق والنصر عبر قنوات ssc، حيث اتهمته جماهير الهلال بالسخرية من فريقها.

وقال الحربين في تعليقه خلال مباراة الاتفاق والنصر في الجولة الرابعة من دوري روشن: "جماهير المنطقة الشرقية تعرف أن الصيف قد انتهى حينما يحضر هذوليك"، وفسّر البعض تصريحه بالإشارة إلى أن رابطة روشن لا تضع مباريات للهلال في المنطقة الشرقية خلال ما تبقى من أيام في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأشارت تقارير بعد ذلك إلى أنه تم إيقاف الحربين عن التعليق.

أما العتيبي فقد قال خلال تعليقه على مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال، يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تسجيل ميتروفيتش الهدف الثاني: "الصانبي مين يا عم إنه ميتروفيتش عم الكل"، وهو ما اعتبره البعض سخرية وتقليلًا من حارس "الراقي".

وخرج العتيبي عبر حسابه على منصة "إكس" بتقديم اعتذار لحارس الأهلي، عبد الرحمن الصانبي، إثر الانتقادات الكبيرة التي طالته من قبل الجماهير السعودية.

أخبار ذات علاقة اعتراف واعتذار.. أول تعليق من فهد العتيبي حول أزمة عبد الرحمن الصانبي

ولكن البكيري قال عبر حسابه على منصة "إكس"، قال: "طالما شديناها رسميا مع الحربين، فلا يمكن تجاهل العتيبي، أو عفا الله عما سلف".

وأضاف: "كان يمكن تجاوز ما تفوه به المعلق فهد العتيبي من وصف مبالغ به في مواجهة الأهلي والهلال واعتباره شطحة وحماسة معلق.. لو كنا تعاملنا مع ما رمى إليه المعلق عيسى الحربين في مواجهة النصر والاتفاق باعتبارها رمية طائشة أيضًا يمكن تجاوزها".

وتابع: "شكلنا في منتصف الدوري لن نجد معلقين سعوديين، طالما هذه طريقة معالجتنا لأي خطأ أو قصور، بردود فعل متسرعة".

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة، ليتربع حامل اللقب، في صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط، في المركز العاشر.