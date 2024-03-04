رغم خسارة الديربي.. لاعب مانشستر يونايتد يخطف قلوب جماهير النادي

خطف كوبي ماينو، نجم مانشستر يونايتد، البالغ 18 عامًا، قلوب جماهير فريقه بعد الأداء المميز الذي قدَّمه في مواجهة مانشستر سيتي، في الديربي الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيل فودين هدفين رائعين وهز إرلينغ هالاند الشباك قبل النهاية ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على غريمه مانشستر يونايتد ويواصل مسعاه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا.

ووقَّع ماينو في مايو 2022 عقده الاحترافي الأول مع مانشستر يونايتد، ثم استدعي للمرة الأولى للفريق الأول في أكتوبر 2022.