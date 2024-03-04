رغم خسارة الديربي.. لاعب مانشستر يونايتد يخطف قلوب جماهير النادي
خطف كوبي ماينو، نجم مانشستر يونايتد، البالغ 18 عامًا، قلوب جماهير فريقه بعد الأداء المميز الذي قدَّمه في مواجهة مانشستر سيتي، في الديربي الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل فيل فودين هدفين رائعين وهز إرلينغ هالاند الشباك قبل النهاية ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على غريمه مانشستر يونايتد ويواصل مسعاه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا.
ووقَّع ماينو في مايو 2022 عقده الاحترافي الأول مع مانشستر يونايتد، ثم استدعي للمرة الأولى للفريق الأول في أكتوبر 2022.
ويلعب كوبي ماينو في المنتخب الإنجليزي تحت 19 سنة، وذلك بعد تدرجه في منتخبي 17 و18، فيما ينتظر انضمامه للمنتخب الأول، وهو ما طالبت به الجماهير بعد أدائه في مباراة الأمس.
وكانت إحدى أبرز اللقطات في مباراة الأمس هو عندما وقف اللاعب أمام تصويبة صاروخية سددها فودين داخل منطقة جزاء يونايتد، ليبعدها اللاعب بوجهه ويسقط على الأرض، لكنه نهض سريعًا، ما جعله ينتزع تشجيع الجماهير.
وقال أحد المتابعين: "سيكون جريمة عدم وصول كوبي ماينو إلى بطولة اليورو المقبلة".
فيما قال آخر، إن "اللاعب يتميز بالهدوء والثقة وإجادة الأدوار الدفاعية، ما يؤكد أنه ينتظره مستقبل كبير".
يذكر أن كوبي ماينو حقق في موسم 2021-2022 لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب مع فريق يونايتد تحت 18 سنة.
وعزز سيتي حامل اللقب سجله الخالي من الهزيمة إلى 19 مباراة متتالية في كافة المسابقات ورفع رصيده إلى 62 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن ليفربول المتصدر الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل.. واستمر يونايتد سادسًا برصيد 44 نقطة.
ويستضيف يونايتد، نظيره إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.