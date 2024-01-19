برشلونة يقلب تأخره أمام سالامانكا ويصعد لدور الـ8 لكأس ملك إسبانيا

بادر أصحاب الأرض بالتسجيل بهدف سجله ألفارو غوميز في الدقيقة 32 وأدرك فيران توريس التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وقلب برشلونة الطاولة على منافسه في الشوط الثاني حيث أضاف المدافع الفرنسي جوليس كوندي الهدف الثاني بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 69.

وبعدها اخترق الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي منطقة جزاء سالامانكا وسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 73.