نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يصعق ميلان.. ريال مدريد يتعادل أمام شاختار
فاز تشيلسي للمرة الثانية على ميلان ليتصدر المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بانتصاره 2-صفر في سان سيرو اليوم الثلاثاء، وهي مباراة كان لزاما على أصحاب الأرض أن يخوضوا أغلب أوقاتها بعشرة لاعبين.
وفي محاولة للبناء على الفوز 3-صفر على الفريق الإيطالي الأسبوع الماضي، أصبحت مهمة تشيلسي في ملعب ميلان الشهير أكثر سهولة بعد طرد المدافع فيكايو توموري أمام فريقه السابق لتتلقى شباك ميلان هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 17.
وسجل جورجينيو من ركلة جزاء بعد أن هدأت احتجاجات ميلان قبل أن يضاعف المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج تقدم تشيلسي في الدقيقة 34.
ورغم النقص العددي، ضاعت عدة فرص مهمة لميلان في الشوط الثاني، حيث أهدر الظهير سيرجينو ديست أخطرها بتسديدة مرت فوق المرمى من موقع جيد.
لكن تشيلسي ظل بعيدا عن مواجهة أي متاعب في أغلب الفترات، حيث رفع الفوز رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات، متقدما بنقطة واحدة على سالزبورج وثلاث نقاط على ميلان ودينامو زغرب.
ريال مدريد يتعادل مع شاختار
خطف فريق ريال مدريد الإسباني تعادلا دراميًا من مع مضيفه شاختار دونستيك الأوكراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ونجح ريال مدريد في خطف هدف التعادل في الدقيقة 95 ليقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
تمكن ألكسندر زوبكوف من تسجيل الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 46.
وأحرز الألماني أنطونيو روديجير هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 95، حارمًا شاختار من الانتصار.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 10 في صدارة المجموعة السادسة، فيما رفع شاختار رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثاني.
دورتموند يتعادل مع إشبيلية وسيتي يتأهل لدور الـ16
هز جود بلينجهام الشباك ليمنح بروسيا دورتموند التعادل 1-1 مع ضيفه إشبيلية في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليتأهل مانشستر سيتي إلى أدوار خروج المغلوب بينما سينتظر الفريق الألماني لفترة أطول.
وسدد إيفان راكيتيتش لاعب إشبيلية كرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 12، قبل أن يصنع هدف الفريق الإسباني عندما أرسل تمريرة من ركلة حرة إلى تانجاي نيانزو الذي وضعها في الشباك بضربة رأس.
وضغط دورتموند، الذي كان بحاجة للفوز لضمان التأهل، على إشبيلية بقيادة مدربه الجديد خورخي سامباولي، وأدرك التعادل بواسطة المتألق بلينجهام في الدقيقة 35.
وحول لاعب وسط إنجلترا، الذي هز الشباك في جميع مباريات دورتموند الأربع في دوري المجموعات، تمريرة عرضية داخل المرمى من مدى قريب.
ويتصدر سيتي المجموعة بعشر نقاط بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه كوبنهاجن، وضمن احتلال المركز الأول أو الثاني قبل جولتين من النهاية.
وسيسعى دورتموند، صاحب المركز الثاني بسبع نقاط، لضمان التأهل عندما يستضيف سيتي في 25 أكتوبر تشرين الأول.
وما زال إشبيلية، ثالث الترتيب بنقطتين، يملك فرصة ضئيلة في بلوغ دور الستة عشر.
باريس سان جيرمان يخفق في الفوز مجددا وبنفيكا ينتزع التعادل 1-1 في باريس
وفرض بنفيكا التعادل 1-1 على باريس سان جيرمان في عقر داره في مباراة بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليخفق الفريق الفرنسي في الفوز للمباراة الثالثة تواليا في كل المسابقات.
وضع كيليان مبابي سان جيرمان في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يعادل جواو ماريو النتيجة لبنفيكا من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 62 ليمنح الفريق الزائر نقطة مستحقة.
وتركت هذه النتيجة سان جيرمان في الصدارة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق الأهداف على بنفيكا.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بثلاث نقاط متفوقا على مكابي حيفا بعد أن فاز عليه الفريق الإسرائيلي 2-صفر في وقت سابق اليوم.