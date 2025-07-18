بيولي ينقض على نجم الأهلي السعودي

طلب ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد لفريق فيورنتينا الإيطالي، التعاقد مع أحد نجوم الأهلي السعودي خلال الموسم الجديد.

ورحل بيولي عن تدريب النصر السعودي في تجربة استمرت ما يقرب من 9 أشهر لم يحقق خلالها أي ألقاب.

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وأوضح الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن بيولي يرغب في ضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى صفوف الفيولا في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب الإيفواري هو الهدف الرئيسي لفيورنتينا بناء على طلب بيولي الذي أشاد بقدرات اللاعب وخبراته خاصة أنه لعب لسنوات مع ميلان الإيطالي.

وأضاف دي مارزيو:" تتمثل العقبة الأكبر في العلاقة بين النادي السعودي ولاعب الوسط، إذ اتفق الأهلي مع كيسي على البقاء لموسم آخر على الأقل، لكن فيورنتينا سيحاول تنفيذ طلب ستيفانو بيولي واستقطاب كيسيه".

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وانضم كيسيه إلى الأهلي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع برشلونة الإسباني في صيف 2023.

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وساهم النجم الإيفواري في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ الأهلي السعودي.