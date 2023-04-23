ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يتجاوز ليتشي ويصعد للمركز الخامس
تغلب ميلان 2/0 على ضيفه ليتشي ليخطف المركز الخامس من جاره إنتر ميلان في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.
وتقدم رفائيل لياو لميلان في الدقيقة 40 بضربة رأسية بعد كرة عرضية من ساندرو تونالي.
وعاد رفائيل لياو وسجل الهدف الثاني له ولميلان في الدقيقة 75 بتسديدة يسارية أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة.
ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 56 نقطة من 31 مباراة في المركز الخامس، ويتقدم بنقطتين على إنتر ميلان السادس.
ومن المقرر أن يلعب ميلان مع روما وكريمونيزي ولاتسيو في الجولات الثلاث المقبلة قبل مواجهة إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة من 30 مباراة.
ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 31 مباراة، ثم يوفنتوس برصيد 59 نقطة من 30 مباراة، ويتبعه روما ويملك 56 نقطة من 30 مباراة.
وفي وقت لاحق، يلعب نابولي مع يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم.