ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يتجاوز ليتشي ويصعد للمركز الخامس

تغلب ميلان 2/0 على ضيفه ليتشي ليخطف المركز الخامس من جاره إنتر ميلان في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

وتقدم رفائيل لياو لميلان في الدقيقة 40 بضربة رأسية بعد كرة عرضية من ساندرو تونالي.

وعاد رفائيل لياو وسجل الهدف الثاني له ولميلان في الدقيقة 75 بتسديدة يسارية أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة.