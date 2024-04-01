كيف يسير مشوار كلوب نحو لقب الدوري الإنجليزي الوداعي؟‎

آرسنال وعثرات عديدة

النادي اللندني هو أقرب المنافسين في الوقت الحالي لليفربول، حيث يحتل المركز الثاني وبفارق نقطتين فقط، أي أن جولة واحدة كفيلة بقلب الحسابات بينه وبين "الريدز".

لكن آرسنال أنهى المواجهات الخاصة به أمام ليفربول وسيتي أيضًا، ما يعني أن الفريق اللندني يعتمد فقط على الخصوم حتى يسقط "الريدز".

وفي الوقت ذاته سيتوجب على "المدفعجية" ألا يخسروا نقاطًا في الجولات المقبلة، ولو فعلوا ذلك فيجب أن يحدث في أضيق الحدود.

الأرقام ليست في صالح آرسنال فعدد النقاط المتوقعة لهم فيما تبقى من البطولة هو 19 نقطة تقريبًا، بحسب موقع "understat"، أي أن الفريق سيخسر تسع نقاط إضافية قبل نهاية البطولة.

لو نظرنا إلى جدول مباريات الفريق سنرى بعض الواقعية في ذلك، فبعيدًا عن مواجهات لوتون تاون وبورنموث وإيفرتون على ملعبهم، فالفريق سيلعب بضع مواجهات صعبة للغاية سواء على ملعبه أو خارجه.

أولاها ستكون خارج ملعبه الأسبوع المقبل أمام برايتون، ثم سيواجه المتميز أستون فيلا في ظرف أيام قليلة بين مواجهتي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، أضف إلى ذلك اللعب أمام العنيد وولفرهامبتون، وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد في ثلاث من أصل آخر أربع جولات.