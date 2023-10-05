باللغة العربية.. ساديو ماني يردد هتاف المشجع المصري الشهير لوليد عبدالله (فيديو)
نشر نادي النصر السعودي فيديو طريفًا لساديو ماني نجم الفريق يردد خلاله الهتاف الشهير لمشجع مصري أثناء مباراة النصر والتعاون هذا الموسم في دوري روشن.
وخلال مباراة النصر والتعاون مرر أحد مدافعي النصر الكرة لوليد عبدالله في بداية المباراة، لكن الأخير لم يكن منتبهًا قبل أن ينبهه مشجع يبدو من لهجته أنه مصري حيث بدأ في ترديد "الماتش بدأ يا وليد ، الكرة يا وليد".
وبالفعل انتبه عبدالله واستقبل الكرة ومررها مرة أخرى إلى زميله.
وفي الفيديو الذي نشرته حسابات نادي النصر على منصات التواصل الاجتماعي قال ماني نفس هتاف المشجع المصري قبل أن يظهر وليد عبدالله مبتسمًا.
وانضم ساديو ماني إلى النصر مطلع الموسم الحالي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني حيث يقدّم مستويات ممتازة في خط هجوم الفريق.
ولم يلعب ماني مباراة استقلول الأخيرة في دوري أبطال آسيا.
ويقدم النصر مستويات كبيرة منذ انطلاق الموسم حيث حقق لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على حساب غريمه الهلال في المباراة النهائية.
ورغم بدايته غير الجيدة في الدوري، انطلق النصر بعد ذلك ليحقق 10 انتصارات متتالية في جميع البطولات حيث ينافس بقوة على اللقب المحلي.
ويتصدر الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا بست نقاط.