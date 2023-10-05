باللغة العربية.. ساديو ماني يردد هتاف المشجع المصري الشهير لوليد عبدالله (فيديو)

وبالفعل انتبه عبدالله واستقبل الكرة ومررها مرة أخرى إلى زميله.

وفي الفيديو الذي نشرته حسابات نادي النصر على منصات التواصل الاجتماعي قال ماني نفس هتاف المشجع المصري قبل أن يظهر وليد عبدالله مبتسمًا.

وانضم ساديو ماني إلى النصر مطلع الموسم الحالي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني حيث يقدّم مستويات ممتازة في خط هجوم الفريق.