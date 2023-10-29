تفاصيل جلسة مجلس إدارة الزمالك مع أوسوريو

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويمر الزمالك بفترة عدم اتزان وتراجع في النتائج، حيث تلقى خسارة مؤخرًا على يد إنبي بنتيجة (1-2)، ليحتل المركز الخامس بـ8 نقاط في الدوري المصري الممتاز.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه: "مجلس إدارة نادي الزمالك انقسمت أراؤه حول المدير الفني أوسوريو بين مؤيد لأن يرحل الآن وبين آخر يريد منحه فرصة أخيرة في مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر يوم الـ8 من نوفمبر المقبل، وبين الانتظار حتى شهر يناير من أجل تنفيذ طلباته".