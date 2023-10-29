تفاصيل جلسة مجلس إدارة الزمالك مع أوسوريو
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز.
ويمر الزمالك بفترة عدم اتزان وتراجع في النتائج، حيث تلقى خسارة مؤخرًا على يد إنبي بنتيجة (1-2)، ليحتل المركز الخامس بـ8 نقاط في الدوري المصري الممتاز.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه: "مجلس إدارة نادي الزمالك انقسمت أراؤه حول المدير الفني أوسوريو بين مؤيد لأن يرحل الآن وبين آخر يريد منحه فرصة أخيرة في مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر يوم الـ8 من نوفمبر المقبل، وبين الانتظار حتى شهر يناير من أجل تنفيذ طلباته".
وأضاف: "سيطرت حالة من الضيق على مجلس الزمالك بمستوى الفريق أمام إنبي والخسارة، وأعربوا عن عدم رضائهم عن طريقة إدارة الفريق وأنه لم يُجد قراءة المباراة واتفقوا على أنه السبب الرئيس في الخسارة".
فيما قال الإعلامي سيف زاهر، عبر برنامج الرياضي، إن "بعد مباراة إنبي اهتزت ثقة المجلس في المدرب، وإن الجلسة معه استمرت لأكثر من ساعتين، وطلب الثنائي حسين السيد وأحمد سليمان من أوسوريو قائمة بالمراكز التي يحتاج تدعيمها، كما وجدوا رغبة من المدرب في رحيل أحد أعضاء الجهاز الفني المصري".
وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فريق زد في الـ3 من نوفمبر المقبل، بالجولة السادسة لمسابقة الدوري المحلي.