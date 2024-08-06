اقترب الأهلي المصري من حسم صفقة مغربية جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية البيع بداية من الموسم الجديد.

وأكدت قناة "النهار" أن الأهلي المصري حسم صفقة التعاقد مع جمال الشماخ ظهير أيسر فريق حسنية أغادير المغربي.

وأشارت إلى أن الصفقة تكلف خزائن النادي الأهلي 700 ألف يورو، وسيُعْلَن عنها في أقرب وقت.

وتحرك الأهلي لضم ظهير أيسر جديد بعد الإصابة التي تعرض لها لاعبه التونسي علي معلول في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية أمام الترجي التونسي على ملعب رادس.

وأعلن الأهلي إصابة معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس وهو ما يبعده لعدة أشهر عن المستطيل الأخضر مع نهاية عقده مع الفريق الأحمر.

وكان جمال الشماخ قد امتنع عن خوض تدريبات فريقه الجماعية للضغط على إدارة ناديه لقبول عرض الأهلي لضمه خاصة أن المدرب عبد الهادي السكتيوي رفض تمامًا فكرة التفريط في خدمات لاعبه.

ويضم الأهلي بين صفوفه لاعب مغربي وهو رضا سليم الذي انضم مطلع الموسم الحالي قادمًا من الجيش الملكي.

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يبدأ مفاوضات لضم جمال الشماخ نجم حسنية أغادير

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري بسرعة حسم الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف فريقه.

وأكد كولر في تصريحات للصحفيين عقب لقاء المقاولون العرب الأخير بالدوري المصري أنه ليس سعيدًا بما يحدث في ملف التعاقدات حتى الآن.