جماهير ألمانيا تطالب ناغيلسمان بقرار حاسم مع نجم دورتموند

ومع تصويت أكثر من 160 ألف مشجع، أيّد 90 بالمئة من الجماهير مشاركة فولكروغ على حساب هافرتس وهي رسالة واضحة للمدرب يوليان ناغيلسمان.

وبنظرة سريعة على الأرقام تظهر الصورة بوضوح أنه لم ينفذ أي لاعب محاولات على المرمى في البطولة أكثر من هافرتس، ولكن من بين تسديداته العشر لم يكن لديه سوى ركلة جزاء ضد اسكتلندا لإظهار جهوده.

وفي المقابل، كان فولكروغ أقل قدرة على الحركة من مهاجم آرسنال، لكنه بدا قويا وجيدا في الألعاب الهوائية، وسجل هدفين من محاولاته الثلاث في بطولة أوروبا 2024.

وقال ناغيلسمان للصحفيين: "لدى فولكروغ فرصة للمشاركة أساسيا لكن كأي لاعب لديه نفس الفرص"، وذلك في انتظار أن يتعرف مدرب ألمانيا على منافسه في دور الستة عشر.

وتلتقي ألمانيا مع وصيف المجموعة الثالثة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وهو المركز الذي تحتله الدنمارك حاليا.

وأضاف ناغيلسمان: "أتيحت لكاي ثلاث فرص جيدة (أمام سويسرا)، وكان منزعجا لأنه لم يستغلها، ولا يزال يقدم أداء جيدا، وفي المقابل أثبت فولكروغ قدرته على لعب الدورين، سواء بدأ المباريات أو دخل بديلا إنه أمر ممتع ومؤلم بالنسبة له لأنه يؤدي دور البديل بشكل جيد".

وشارك فولكروغ مهاجم بروسيا دورتموند (31 عاما) لأول مرة مع منتخب ألمانيا عام 2022، وسجل 13 هدفا في 19 مباراة دولية ستة منها من البداية، ويبلغ متوسطه هدفا كل 57 دقيقة بقميص ألمانيا.

وفي الجانب الآخر، ظهر هافرتس لأول مرة مع المانشافت في 2018 وسجل 17 هدفا في 49 مباراة بمعدل هدف كل 182 دقيقة.