صمت ريان شرقي نجم منتخب فرنسا، أثناء ترديد النشيد الوطني للديوك، قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام أمريكا، في افتتاح مشوار المنتخبين في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

منتخب فرنسا صاحب الأرض، استهل مشواره في أولمبياد باريس 2024 بفوز مهم 3ـ0 على نظيره الأمريكي.

وقبيل بدء المباراة، التقطت الكاميرا اللاعب ريان شرقي أثناء تواجده على دكة البدلاء، وهو صامت تمامًا، خلال ترديد النشيد الوطني الفرنسي، ما أثار الكثير من الأسئلة بين المتابعين.

يذكر أن ريان لم يشارك في أي دقيقة خلال اللقاء الذي افتتح لاكازيت أهدافه في الدقيقة 61.

وأطلق ألكسندر لاكازيت احتفالات جماهير فرنسا بتسديدة رائعة ليفتتح التسجيل قبل أن يضاعف مايكل أوليسي تقدم فريق المدرب تييري هنري.

واختتم لويك بادي الأهداف بضربة رأس ليمنح فريقه فوزًا مريحا 3-صفر على الولايات المتحدة.