قد يواجه النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في بطولة التنس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، المنافس الإسباني المخضرم رافائيل نادال، بطل فرنسا المفتوحة 14 مرة، في الدور الثاني لفردي الرجال بعد سحب القرعة في مجمع رولان غاروس، اليوم الخميس.

وفي فردي السيدات، تلتقي البولندية إيجا شيانتيك التي ستكون المرشحة الأوفر حظًّا بعد الفوز بلقبها الثالث على التوالي في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي مع الرومانية إيرينا-كاميليا بيجو، في حين تواجه المصنفة الثانية الأمريكية كوكو جوف المنافسة الأسترالية أيلا تومليانوفيتش.

وسرت همهمات في أرجاء القاعة عندما عُرضت قرعة فردي الرجال على شاشة ويظهر فيها نادال الذي كان حاضرا في القاعة، بينما يقف في طريق ديوكوفيتش.

ويسعى اللاعب الصربي للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الأولى في مسيرته.

وسيواجه ديوكوفيتش الذي أصبح المصنف الأول بعد انسحاب الإيطالي يانيك سينر بسبب المرض، اللاعب الأسترالي ماثيو إيبدن في الدور الأول.

وإذا فاز ديوكوفيتش وتغلب نادال (38 عاما) على المجري مارتون فوتشوفيتش؛ فإن الثنائي سيواصلان تنافسهما الرياضي الكبير الذي شهد 10 مواجهات مباشرة بينهما في بطولة فرنسا المفتوحة، ثلاثا منها في النهائي انتهت جميعها بفوز نادال.

وكان نادال الفائز بذهبية فردي الرجال في أولمبياد 2008، وبذهبية الزوجي في 2016، حاضرا خلال مراسم إجراء القرعة إلى جانب البريطاني آندي موراي بطل منافسات الفردي في الأولمبياد مرتين، وستانيسلاس فافرينكا الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة سابقًا، والألمانية أنجليك كيربر، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وسيعتزل موراي وكيربر بعد الألعاب الأولمبية، في حين لم يؤكد نادال بعد متى سيعتزل منافسات اللعبة بعد أن قال من قبل، إن هذا سيكون عامه الأخير.

وقال نادال الحائز على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى: "سعيد للغاية لحصولي على فرصة العودة إلى هنا في هذا المكان المميز.. لم أتمكن من قضاء الكثير من الوقت هنا هذا العام".

وخسر نادال في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة هذا العام أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

وسيواجه كارلوس ألكاراز المصنف الثاني في منافسات الرجال، الذي أحرز لقبه الرابع في البطولات الأربع الكبرى بفوزه في ويمبلدون هذا الشهر، اللاعب اللبناني هادي حبيب في الدور الأول.

وسيلتقي المدافع عن لقب فردي الرجال زفيريف المصنف الثالث في البطولة، مع الإسباني خاومي مونار في مباراته الافتتاحية.