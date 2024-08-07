قالت اللجنة الأولمبية الهندية، اليوم الأربعاء، إن المصارعة فينيش فوغات استبعدت من نهائي وزن 50 كيلوغراما للسيدات في المصارعة الحرة في أولمبياد باريس، بعد فشلها في الوصول إلى الوزن المطلوب.

وكان من المقرر أن تتنافس فوغات مع الأمريكية سارة هيلدبراندت على الميدالية الذهبية.

وقالت اللجنة الأولمبية الهندية في بيان: "إنه من المؤسف أن تعلن البعثة الهندية استبعاد فينيش فوغات من فئة 50 كيلوغراما في مصارعة السيدات، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق طوال الليل، فقد تجاوز وزنها 50 كيلوغراما هذا الصباح".

ويعني هذا الاستبعاد أن فوغات لن تحصل على ميدالية.

ولم يصدر الاتحاد الدولي للمصارعة أي بيان بشأن هذا الأمر حتى الآن.