سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، هدفًا في شباك التعاون، خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان النصر متقدمًا على التعاون في الشوط الأول بهدف أحرزه أيمن يحيى، ولكن رونالدو عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني.

وسجل رونالدو هدفه بعد تمريرة سحرية من سلطان الغنام، ليقابلها رونالدو مباشرة بتسديدة قوية في شباك التعاون.

بهذا الهدف وصل رونالدو إلى هدفه رقم 896 خلال مسيرته الاحترافية، من ضمنها 66 "هاتريك".

ويحتاج "الدون" إلى 4 أهداف فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 900 هدف في مسيرته.

يذكر أن رونالدو توج بجائزة هداف الدوري في أول موسم كامل يخوضه في السعودية، لكنه لا يزال ينتظر نيل لقبه الأول مع النصر.

وسجل النصر هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على التعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء، ويضرب موعدا مع غريمه الهلال في النهائي.