لوغان بول ينفذ حركة جنونية في عرض "WWE SummerSlam" (فيديو)

خطف لوغان بول الأضواء في الليلة الأولى من عرض WWE SummerSlam، الذي أقيم، فجر اليوم الأحد، بتنفيذه حركة جنونية ضد المصارع جيلي رول.

وعمل جيلي رول على مدار عام كامل لتحقيق حلمه بدخول حلبة WWE، لكنه واجه تحديًا حقيقيًا حتى مع وجود راندي أورتن بجانبه في النزال خلال عرض SummerSlam.

أخبار ذات علاقة رومان رينز يصدم جمهور wwe بقرار الاعتزال

أخبار ذات علاقة wweraw: عراك ماكنتاير وأورتن ينتهي بلا فائز.. وإعلان 3 نزالات من العيار الثقيل

وشارك رول إلى جانب أورتن في نزال فرق ضد لوغان بول ودرو ماكنتاير، وعلى الرغم من أنه بدأ النزال بحالة جيدة، إلا أن بول وماكنتاير سرعان ما تحولا إلى أسلوب تكتيكي منظم داخل الحلبة، حيث تمكنا من إقصاء أورتن ووجها أنظارهما نحو جيلي رول.

وقام درو ماكنتاير بوضع جيلي رول فوق طاولة المعلقين، بينما صعد لوغان بول إلى أعلى زاوية الحلبة. وبعد أن رفع زجاجتي مشروبه Prime في حركة استعراضية، نفذ قفزة Frog Splash هائلة على جيلي رول، محطّمًا الطاولة أسفل منه.

وتمت مساعدة جيلي رول على النهوض، بينما كان راندي أورتن يحاول التصدي لماكنتاير وبول معًا.

بعد ذلك، تفاعلت جماهير ملعب "ميت لايف" بشكل كبير مع جيلي رول، الذي بدا أنه استعاد عافيته بما يكفي للعودة إلى الحلبة، ونفذ حركة قوية ضد لوغان بول، ثم وجه ضربة أخرى إلى درو ماكنتاير.

أخبار ذات علاقة نتائج wwe باكلاش: راندي أورتن يهزم إيدج بعد ملحمة على الحلبة (فيديو)

وقدّم جيلي رول كل ما لديه وبذل أقصى جهده، لكنه خرج خاسرًا، حيث تلقى ضربات متتالية من لوغان بول، والتي كانت كافية لمنحه العد الثلاثي والفوز بالمباراة.