يوفنتوس يمدد عقد فاغيولي حتى 2028 رغم إيقافه
كان عقد فاغيولي ساريا حتى 2026
أعلن يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد نيكولو فاغيولي حتى يونيو 2028، رغم قرار الاتحاد الإيطالي بإيقاف لاعب الوسط لمدة سبعة أشهر، بعد انتهاكه قواعد المراهنة على المباريات.
وكان عقد فاغيولي، الذي وقعه في أغسطس 2022، ساريا حتى 2026.
وقال يوفنتوس في بيان: "العلاقة مستمرة مع نيكولو بعد وصول لاعب الوسط إلى يوفنتوس عام 2015، وهو يبلغ 14 عاما، ومروره بجميع فرق المراحل السنية حتى مشاركته الأولى مع الفريق الأول عام 2021".
وبدأ إيقاف فاغيولي البالغ عمره 22 عاما يوم 19 أكتوبر، ما يعني أن اللاعب، الذي خاض مباراته الأولى مع إيطاليا في الفوز وديا 3-1 على ألبانيا في نوفمبر 2022، سيعود لتشكيلة يوفنتوس بنهاية الموسم.