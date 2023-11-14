يوفنتوس يمدد عقد فاغيولي حتى 2028 رغم إيقافه

أعلن يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد نيكولو فاغيولي حتى يونيو 2028، رغم قرار الاتحاد الإيطالي بإيقاف لاعب الوسط لمدة سبعة أشهر، بعد انتهاكه قواعد المراهنة على المباريات.

وكان عقد فاغيولي، الذي وقعه في أغسطس 2022، ساريا حتى 2026.